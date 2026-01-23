Amerika Birleşik Devletleri'nin Orlando kentinde düzenlenen Neo Science Olimpiyatları'nda 11 yaşındaki Türk öğrenci Sidar Cem Kılagöz, matematik dalında 117 ülke arasından birinci olarak büyük başarı elde etti.

NEO SCİENCE OLİMPİYATLARI

Sidar Cem Kılagöz, Neo Science Olimpiyatları'nda hem bilim hem de matematik kategorilerinde yarıştı. Matematik ön elemesinde 117 ülke arasında birinci olmayı başaran genç yetenek, bilim dalında da ön elemeyi geçerek finale yükseldi ve altın madalya kazandı.

Matematik büyük finalinde ise dünya birinciliği unvanını elde etti.

'SAYILARA İLGİM VARDI'

Elde ettikleri başarı ile ailesinin gurur kaynağı olan Sidar, olimpiyatlardaki başarılarını anlattı.

Sidar Cem Kılagöz, "Amerika'nın Orlando kentinde düzenlenen Neo Science Olimpiyatları'nda bilim ve matematik dalında yarıştım. Matematiğin ön elemesinde 117 ülke arasında birinci oldum. Bilimde de ön elemeyi geçtim ve finale kaldım. Bilimin finalinde altın madalya kazandım. Matematiğin büyük finalinde de dünya birincisi oldum. Küçükken matematikte normal yaşıtlarımdan daha iyiydim. Daha erken çarpma, bölmeyi öğrendim. Sayılarla daha iyi işlem yapabiliyordum. Matematiği seviyordum ve sayılara ilgim vardı. Annemler, babamlar bunu keşfetti. Zaten BİLSEM'i kazandıktan sonra BİLSEM'deki hocalarım da bunu keşfetmiş ve annemi beni olimpiyatlara başlatmak konusunda yönlendirmiş. Ben de onlarda başarılı olunca daha çok sınav araştırmışlar ve böyle de başarı geldi. Hedefim TÜBİTAK'ta altın alıp milli takıma girmek. Oradan IMO (Uluslararası Matematik Olimpiyatı) ve Balkanlar'da iyi bir derece yapmak. En son ise Fields Matematik veya Nobel'i kazanmak" dedi.

'MATEMATİKTE EN ÖNEMLİ ŞEY SEVEREK YAPMAK'

Sidar Cem Kılagöz, "Heyecanlandım, mutlu oldum, gururlandım ve emeklerimin çöpe gitmemesinden ve emeklerimin değerini almasından dolayı da bayağı mutlu oldum. Ülkemi ve okulumu da güzel temsil edebilmek beni çok gururlandırdı. Bu sınav için zaten matematiğe çok hazırlanıyorum, çok çaba sarf ediyorum. Bu sınav için ayrı olarak çok ders çalıştım, çok hocalarımla soru çözdüm. Bu sınavda çıkan, verdikleri konu bazlı çalışmaları yaptım. Konularla ilgili çıkmış soruları çözdüm. Her iki sınavda da 40 soru vardı büyük finalde ve 75 dakika süremiz vardı. Fen kolay olduğu için erken yaptım. Matematik daha önemli olduğu için süremi sonuna kadar kullandım. İyi kullandığımı da düşünüyorum. Matematik ve bilimi seviyorum. Evren, uzay ve sayılar, dünya çok ilgimi çekiyor. Matematikte ve her konuda bence en önemli şey şu; severek yapmak ve çok çalışmak" ifadelerini kullandı.

'HESAP MAKİNESİ EN BÜYÜK OYUNCAĞI OLMUŞTU'

Çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Anne Seda Kılagöz ise, "Sidar'ın matematik aşkı çok küçük yaşlarda başladı. Çok küçük yaşlardan beri sayılara ilgisi var, hesap makinesine ilgisi var, problemlere ilgisi var. Sürekli soran ve sorgulayan bir çocuk. Her şeyi çok irdeler, küçük yaşlarda da icatlar yapmaya çalışırdı. Hesap makinesi ve bilgisayar en büyük oyuncağı olmuştu. Her şeyi çok kurcalardı. Daha sonra çok erken yaşta toplama, çıkartma yapmaya, çarpma yapmaya, bize hesap makinesinde gördüğü her şeyi sormaya başladı. Çok küçük yaşta 'Karekök nedir? Küp nedir? O nedir? Asal çarpanlar nedir?' diye sorular gelmeye başlamıştı bize. Sonra kendi kendine bölme yapmaya başladı. Beni her gördüğünde 'Anne bana problem sor' diye geliyordu. Birinci sınıfta Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi'ni kazandı. Oradaki öğretmenleri Sidar'ın matematiğe olan ilgisini fark ettiler. Onu olimpiyatlara yönlendirdiler. Önce ulusal olimpiyatlarla başladı, daha sonra uluslararası olimpiyatlara girmeye başladı. Hepsinde başarılı oldu. Hakkından gelerek çıktı, hakkını verdi. Çalışmalarının, emeğinin karşılığını aldı. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Darısı daha nice olimpiyatlara diyorum" diye konuştu.