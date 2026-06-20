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Kaynak: İHA

1998 yılında babasını kaybeden Mehmet Abasız, annesi ve üç kardeşiyle birlikte büyük bir geçim mücadelesinin içine girdi. Ortaokul yıllarında eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Abasız, 14 yaşında kardeşiyle birlikte İstanbul’a giderek tekstil sektöründe çalışmaya başladı.

Ailesine destek olabilmek için genç yaşta iş hayatına atılan Abasız, yıllarca emek vererek hem meslek öğrendi hem de hayat tecrübesi kazandı.

MEMLEKETE DÖNÜŞ, YENİ BAŞLANGIÇ

İstanbul’daki yılların ardından memleketi Ünye’ye dönen Abasız, yaklaşık 20 yıl boyunca farklı tekstil firmalarında çalıştı. Yıllar içinde biriktirdiği sermaye ve tecrübeyle kendi işini kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

İlk etapta sadece 8 makine ile üretime başlayan Abasız, işini büyüterek bugün 40 kişilik istihdam sağlayan bir işletmenin sahibi oldu.

“ZORLUKLAR BİZİ GÜÇLENDİRDİ”

Geçmişte yaşadığı sıkıntıların bugün geldiği noktada büyük payı olduğunu belirten Abasız, “Belki o zorlukları yaşamasaydık bu kadar mücadeleci olamazdık. Azmimiz ve çalışkanlığımız bizi bugünlere taşıdı” dedi.

Babasız büyümenin hayatında derin izler bıraktığını ifade eden Abasız, yaşadıkları maddi zorlukların kendilerini daha güçlü kıldığını vurguladı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE BÜYÜME GELDİ

Pandemi sürecinde aile desteğiyle işlerini daha da büyüttüklerini belirten Abasız, son 4 yılda mağaza ve üretim faaliyetleriyle yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

Başarının sırrını hedef belirlemek ve azimle çalışmak olarak açıklayan Abasız, devlet desteklerinin de girişimcilik sürecinde önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

“İNANIP ÇALIŞAN BAŞARIR”

Abasız, “İnsan inanıp çalıştığında başaramayacağı hiçbir şey yok. Ailemin desteği ve devletimizin sağladığı katkılar bizim için çok kıymetliydi” sözleriyle girişimcilere de önemli bir mesaj verdi.

Küçük yaşta başlayan bir hayat mücadelesinin, bugün onlarca kişiye ekmek kapısı olan bir başarı hikayesine dönüşmesi, azim ve kararlılığın en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.