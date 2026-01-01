Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan infaz düzenlemelerini de içeren 11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin ardından yasalaştı ve 25 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ancak paketin içeriği incelendiğinde, boşanma davaları ve süresiz nafakaya ilişkin beklenen o radikal değişikliğin bu pakette yer almadığı görüldü.

PAKETTEN ÇIKARTILDI?

Hazırlık sürecinde Adalet Bakanlığı tarafından "Aile Hukuku Reformu" kapsamında gündeme getirilen; boşanma davalarının hızlandırılması ve süresiz nafakanın süreye bağlanması gibi maddeler, 11. Yargı Paketi'nin son taslağından çıkarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un daha önceki açıklamalarında da belirttiği üzere, aile hukukuna ilişkin reformların 12. Yargı Paketi kapsamında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

GÖZLER 12. YARGI PAKETİNDE

Boşanma davalarının süresini kısaltacak olan "boşanma kararının tazminat ve nafaka davalarından ayrılması" usulü ve "süresiz nafakanın sona erdirilmesi" tartışmaları, Meclis gündemine gelmesi beklenen 12. Yargı Paketi'ne devredilmiş durumda.