Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

ABD'nin New York eyaletindeki Plattsburgh kentinde havacılık teknolojisi açısından önemli bir test başarıyla gerçekleştirildi. Heart Aerospace tarafından geliştirilen X1, dünyanın şimdiye kadar uçurulan en büyük bataryalı elektrikli uçağı olarak ilk uçuşunu tamamladı.

27 DAKİKA BOYUNCA HAVADA KALDI

12 Ağustos'ta Plattsburgh Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan X1, yaklaşık 27 dakika boyunca gökyüzünde kaldı ve 335 metre irtifaya ulaştı.

Şirket, uçuşun tamamen bataryalarla gerçekleştirildiğini açıkladı. Deneme uçuşunda kullanılan elektriğin maliyetinin ise 5 doların altında, yani yaklaşık 240 TL olduğu belirtildi.

11 TONLUK DEV TAMAMEN ELEKTRİKLE HAVALANDI

X1'in kanat açıklığı 32,3 metre, azami kalkış ağırlığı ise 11 bin 339 kilogramın üzerinde bulunuyor. Dört elektrik motoruyla donatılan uçak, yolcu taşımak amacıyla değil, Heart Aerospace'ın gelecekte geliştireceği elektrikli yolcu uçaklarında kullanılacak sistemleri gerçek uçuş koşullarında test etmek için üretildi.

İlk uçuş kontrollü koşullarda ve düşük irtifada gerçekleştirilirken, elektrikli tahrik sistemi uçuş boyunca 1 megavatın üzerinde güç üretti. Bu büyüklükteki bir uçağın tamamen bataryayla havalanması, şirketin gelecek projeleri açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

HEDEF 30 YOLCULU ELEKTRİKLİ UÇAK

X1'den elde edilen veriler, Heart Aerospace'ın geliştirdiği ES-30 isimli bölgesel yolcu uçağında kullanılacak.

Şirket, ES-30 modelinin 30 yolcu taşımasını ve yalnızca elektrik gücüyle yaklaşık 200 kilometre menzile ulaşmasını hedefliyor. Daha uzun uçuşlarda ise elektrik motorlarını destekleyecek hibrit sistem devreye girerek uçağın menzilini artıracak.