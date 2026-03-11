Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
11 Mart günlük burç yorumları: Yeni kararlar ve yeni başlangıçlar kapıda

11 Mart günlük burç yorumları: Yeni kararlar ve yeni başlangıçlar kapıda

Bugün gökyüzü, birçok burç için iletişim, yeni kararlar ve duygusal farkındalık konularını öne çıkarıyor. Enerjilerin değiştiği bu günde bazı burçlar fırsatlarla karşılaşırken, bazıları iç dünyalarına yönelerek önemli kararlar alabilir. İşte 11 Mart günlük burç yorumları...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
KOÇ

Bugün enerjin yüksek olabilir. Yeni bir işe başlamak ya da uzun zamandır düşündüğün bir adımı atmak için uygun bir gün. Ancak acele karar vermemeye dikkat et.

BOĞA

Maddi konular gündeminde olabilir. Harcamalarını gözden geçirmek ve plan yapmak sana rahatlık sağlayabilir. Yakın birinden güzel bir destek görebilirsin.

İKİZLER

İletişim trafiğin artabilir. Yeni insanlarla tanışabilir veya önemli bir konuşma yapabilirsin. Düşüncelerini açık ifade etmen sana avantaj getirecek.

YENGEÇ

Bugün biraz iç dünyana dönmek isteyebilirsin. Dinlenmek ve kendine zaman ayırmak iyi gelebilir. Eski bir konu tekrar gündeme gelebilir.

ASLAN

Sosyal çevrende hareketli bir gün olabilir. Arkadaşlarınla planlar yapabilir ya da yeni fırsatlarla karşılaşabilirsin. Liderlik yönün dikkat çekebilir.

BAŞAK

İş veya sorumluluklarla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Detaylara gösterdiğin özen sayesinde bir sorunu kolayca çözebilirsin.

TERAZİ

Yeni şeyler öğrenmek veya farklı planlar yapmak isteyebilirsin. Seyahat planları ya da eğitimle ilgili konular gündeme gelebilir.

AKREP

Duyguların bugün biraz daha yoğun olabilir. Maddi ya da duygusal bir konuda önemli bir farkındalık yaşayabilirsin.

YAY

İkili ilişkiler ön planda olabilir. Bir konuşma bazı şeyleri netleştirebilir. Empati kurman ilişkilerini güçlendirecek.

OĞLAK

Günlük işlerin ve sorumlulukların yoğun olabilir. Planlı hareket edersen her şeyi daha rahat tamamlayabilirsin.

KOVA

Yaratıcılığın artabilir. Hobilerine zaman ayırmak veya yeni bir fikir üzerinde çalışmak seni mutlu edebilir.

BALIK

Aile ve ev konuları gündeminde olabilir. Ev içinde düzenleme yapmak veya sevdiklerinle vakit geçirmek sana iyi gelebilir.

