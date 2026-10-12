11 kişi hayatını kaybetmişti: Yürek burkan veda

Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşağı kaçıran otobüsün şoförünün geri manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen çekiçinin otobüse çarptığı ve iki aracın devrildiği anlar yer aldı.