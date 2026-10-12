Yeniçağ Gazetesi
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11 kişi hayatını kaybetmişti: Yürek burkan veda

Manisa Akhisar’da gişeyi kaçırıp geri manevra yapan tur otobüsünün çekiciye çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı. Cenazelerden biri Konya’da, diğer 10’u ise Bursa’da kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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11 kişi hayatını kaybetmişti: Yürek burkan veda - Resim: 1

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gişeyi kaçırınca sürücüsünün geri manevra yaptığı tur otobüsüne arkadan gelen kereste yüklü çekicinin çarptığı kazada hayatını kaybeden 11 kişiden 10’u Bursa’da toprağa verildi.

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11 kişi hayatını kaybetmişti: Yürek burkan veda - Resim: 2

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan aldığı yolcuları Denizli’deki kaplıcalara götürmek için yola çıkan 16 AED 124 plakalı otobüsün tur otobüsünün şoförü, gişeleri kaçırınca durup, geri manevra yaptı.

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11 kişi hayatını kaybetmişti: Yürek burkan veda - Resim: 3

Bu sırada arkadan gelen kereste yüklü 78 YE 166 plakalı çekici, otobüse çarptı. Kazada 11 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise morga götürüldü.

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Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşağı kaçıran otobüsün şoförünün geri manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen çekiçinin otobüse çarptığı ve iki aracın devrildiği anlar yer aldı.

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Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tur otobüsünün şoförü M.A, yedek şoförü M.Y., TIR’ın şoförü H.K gözaltına alındı.

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Ölen 11 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edildi.

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Cenazeleri Bursa’ya getirilen 10 kişi için bugün öğle vakti farklı ilçelerdeki camilerde cenaze namazı kılındı. Ardından Safinaz Elkurt (76) ve Şahinaz Boran’ın (81) cenazesi Hamitler Mezarlığı’nda, Semra Şentürk’ün (58) cenazesi Kestel Mezarlığı’nda, Vesile Kesici (65) Mudanya Orhaniye Mezarlığı’nda Mümine Eryılmaz (75) Muradiye Mezarlığı’nda, Kadriye Turhanlar (88) ve Fikriye Yur (78) Adile Mezarlığı’nda, İhsan Taşçı (73), Cemile Memişçi (71) ve Sevgi Kabaraoğlu (70) ise Karacabey Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Züfinaz Tosun’un (64) ise memleketi Konya’da toprağa verileceği öğrenildi.

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