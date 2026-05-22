Türk sinemasının nitelikli yapıtlarını Avrupa'daki izleyicilerle buluşturan ve gelenekselleşen kültürel etkinliklerden biri olan Kırmızı Lale Film Festivali, bu sene 11. yılını kutluyor. Hollanda'nın farklı şehirlerinde beyazperde rüzgârı estirecek olan organizasyon, zengin programı, uluslararası gösterimleri ve Avrupa prömiyerleri ile sinema tutkunlarına kapılarını açıyor.

29 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlayacak festival; başta Amsterdam olmak üzere Rotterdam, Utrecht ve Eindhoven kentlerinde eş zamanlı olarak sinema salonlarını renklendirecek. Organizasyon, senelerdir Türk yedinci sanatının Avrupa kıtasındaki kültürel bağlarını ve sanatsal gücünü pekiştiren en prestijli etkinliklerin başında geliyor.

AVRUPA'DA İLK KEZ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK ÖDÜLLÜ YAPIMLAR

Festival programında bu yıl, uluslararası arenada başarı kazanmış eserlerin Avrupa'daki ilk gösterimleri ön plana çıkıyor. Sinemaseverlerin heyecanla beklediği yapımların başında, İlker Çatak imzalı “Sarı Zarflar” yer alıyor. Kadrosunda Özgü Namal ve Tansu Biçer gibi güçlü isimleri barındıran ve Berlin Film Festivali'nden Altın Ayı ödülüyle dönen bu özel film, Avrupa prömiyerini 30 Mayıs tarihinde Amsterdam De Balie sinemasında gerçekleştirecek.

Ayrıca 31 Mayıs Pazar günü yine aynı mekânda sinemaseverleri iki önemli ilk gösterim daha bekliyor olacak. Gürcan Keltek’in yönettiği “Yeni Şafak Solarken” ile Mustafa Emin Büyükcoşkun ve Semih Gülen’in birlikte yönettikleri “Atlet” filmleri, Avrupa’daki ilk gösterimlerini bu festival çatısı altında yapacaklar.

PERDELER "BARSELO" İLE AÇILIYOR

Kırmızı Lale Film Festivali'nin resmi açılış töreni, 29 Mayıs Cuma günü Amsterdam OBA Merkez Kütüphanesi’nde görkemli bir organizasyonla sahne alacak. Festivalin açılış filmi ise Erdem Yener’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Barselo” olarak belirlendi.

Etkinlik süresince beyazperdeye taşınacak diğer değerli yapımlar arasında; “Gecenin Kıyısı”, “Büyük Kuşatma”, “Algoritma’ya Biat Et”, “Aldığımız Nefes” ve “Başlangıçlar” yer alıyor.

TÜRK DÜNYASINDAN ÖZEL KONUKLAR

Bu sene festivalin kapsamı daha da genişleyerek Türk dünyasının sinema birikimini de Avrupa sahnesine taşıyor. Misafir ülkeler kategorisinde yer alan Azerbaycan ve Kırgızistan sinemasından seçkin örnekler programda kendilerine yer bulacak. Azerbaycan sinemasından “Kırmızı Bağ” ve “Buta” gibi yapımlar festival kapsamında Avrupalı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ VE GENİŞ MEKAN AĞI

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ve Adana Altın Koza Film Festivali’nin iş birliği ile hayata geçirilen organizasyonda bu yıl 8 uzun metraj ve 4 kısa film yer alıyor. Festival; Stoppen met Roken Centrum, De Balie, OBA, Natlab, Cinema The Pulse ve Luis Hardloper gibi 8 farklı seçkin mekânda 10’dan fazla gösterimle izleyicilere tam bir sinema şöleni vadediyor.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE YILDIZLAR GEÇİDİ

Kırmızı Lale Film Festivali, geride bıraktığı 11 yıllık süreçte Türkiye'nin usta sinemacılarını, yönetmenlerini ve oyuncularını Hollanda'da bir araya getirdi. Bugüne kadar festivalin konuğu olan isimler arasında Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Demet Akbağ, Nuri Bilge Ceylan, Çağan Irmak, Ferzan Özpetek, Derviş Zaim, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Settar Tanrıöğen, Cengiz Bozkurt, Tayfun Pirselimoğlu, Mert Fırat, Reis Çelik, Hale Soygazi, Özcan Alper, Erden Kral, Erdal Özyağcılar ve Melisa Sözen gibi sinema dünyasının dev isimleri bulunuyor.

KÜLTÜRLERARASI ORTAK SANAT ZEMİNİ

Yalnızca bir diaspora etkinliği olmanın ötesine geçerek uluslararası sinema çevrelerinin de yakından takip ettiği bir marka haline gelen festival, Hollanda'nın yıllık kültür-sanat takviminde sarsılmaz bir yere sahip. Farklı kültürlerden sinema meraklılarını ortak bir sanatsal zeminde buluştururan bu organizasyon, hem kültürel bağları güçlendiriyor hem de Türk sinemasının küresel dolaşımına stratejik bir katkı sağlıyor.