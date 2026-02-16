İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla, FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden biri olarak değerlendirilen ankesörlü ve büfe telefon hatları üzerinden örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen, ayrıca haklarında itirafçı beyanları bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde aktif görev yapan ya da ihraç edilmiş toplam 94 vergi müfettişi hakkında işlem başlatıldı.

Operasyonlarda 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 93 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 9’u serbest bırakılırken, 84 kişi adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 52’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 38 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 4 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.