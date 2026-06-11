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YENİÇAĞ - 11 Haziran 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

CHP PARTİ MECLİSİ'NDEN 28 ÜYE İSTİFA ETTİ

CHP'de MYK toplantısı sonrası gelen ihraçlardan sonra PM'deki çoğunluğu kaybeden Özgür Özel cephesinden stratejik bir hamle daha geldi. Özel'e destek veren PM üyeleri Parti Meclisi'nden istifa etti. 28 üyenin istifasıyla Parti Meclisi ve MYK resmen düşmüş oldu. Tüzüğe göre kurultaya gidilmesi şart.

CHP SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI: OLAĞAN KURULTAY TAKVİMİ OLUŞTURMA KARARI ALDIK

CHP Parti sözcüsü Müslim Sarı, Olağan Kurultay takvimi oluşturma kararı aldık. Ancak Tedbir kararı nedeniyle takvim belirleyemiyoruz. Mahkeme karar verdiği gibi hemen Kurultay yapacağız" dedi.

ERDOĞAN: KANDAN ELDE EDİLEN İLAÇLAR TÜRKİYE ÜRETİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Kızılay Ödülleri Töreni”ndeki konuşmasında İsrail'e yüklendi. Sağlık sektöründeki yerli ve milli yatırımlara dair de açıklama yapan Erdoğan, "Kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz... Bu ilaçlarla dışa bağlılığa son vereceğiz." dedi.

RTÜK'TEN SÖZCÜ TV'YE ÖZGÜR ÖZEL CEZASI: ATV'YE DE İLK KEZ CEZA GELDİ

RTÜK, Özgür Özel’le söyleşisi nedeniyle Sözcü TV’ye para cezası kesti. Gündüz kuşağı programları ile iki diziye de ceza veren RTÜK, ATV hakkında da ilk kez bir raporu Üst Kurul gündemine aldı.

MHP'DE TASFİYELER SÜRÜYOR: BİR İL TEŞKİLATI DAHA FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana il teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı.

MSB'DEN RUM KESİMİNE KKTC UYARISI: EN SERT CEVABI VERME KARARLILIĞIMIZ VAR

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığında olduğunu bildirdi. Yunanistan'ın 'taciz' iddialarına yanıt verdi.

HALKBANK DAVASINDA YENİ GELİŞME: DOSYA TAMAMEN KAPANIYOR

Reza Zarrab'ın ABD'de gözaltına alınıp eski Halkbank Genel Müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine tanıklık yapması sonrası başlayan süreç 9 yıl sonra sonlanıyor. Halkbank ve ABD savcılığı arasında imzalanan uyum raporu KAP'a bildirildi. Davanın düşmesi bekleniyor.

DÜNYA – YENİÇAĞ

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT: İRAN'I BU GECE ÇOK SERT VURACAĞIZ

Umman Körfezi ve üslerin hedef alındığı çatışmaların ardından İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırken, ABD Başkanı Trump, İran'ın petrol kalbi Hark Adası'nı ve gaz pazarlarını ele geçireceklerini ilan etti.

KEŞMİR’DE POLİS VE PROTESTOCULAR KARŞI KARŞIYA: 15 CAN KAYBI

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde polis ile protestocular arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 15'e yükseldi.

İSVEÇ SIĞINMACILARIN OTURUM İZNİNİ İPTAL EDİYOR: DARISI BAŞIMIZA

İsveç Parlamentosu, sığınmacılar için kalıcı oturum iznini kaldıran yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeyse 12 Temmuz’da itibaren ülkede sığınmacılar ve bazı göçmen grupları yalnızca geçici oturma izni alabilecek.

FBI, DEVLET GÖREVLİLERİNDEN ÇİN İSTİHBARATINA KARŞI DİKKATLİ OLMALARINI İSTEDİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin bağlantılı istihbarat birimlerinin hassas bilgilere erişim yetkisi bulunan kişileri hedef aldığına dikkat çekerek, geçmişte veya halen kritik görevlerde bulunan kamu görevlilerini çevrim içi ortamda sunulan cazip iş tekliflerine karşı temkinli olmaya çağırdı.

ABD'DEN ÜRDÜN'DEKİ VATANDAŞLARINA GÜVENLİK UYARISI

İran'ın Ürdün'deki ABD askeri üssünü hedef alan füze ve İHA saldırısı sonrası harekete geçen ABD'nin Amman Büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarına yönelik acil bir güvenlik uyarısı yayımlayarak yerel duyuruların takip edilmesini ve güvenli yerlerde kalınmasını talep etti.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

ŞENOL BABUŞÇU KARA TABLOYU GÖSTERDİ: KREDİ KARTI VE KOBİ'LERDE TEHLİKE ÇANLARI, RAKAMLAR KORKUNÇ

Prof. Dr. Şenol Babuşçu, çekirdek enflasyon ve ÜFE artışının TÜFE'deki düşüşü zorlaştıracağını belirtti. Bakan Şimşek'in enflasyon gerekçelerini eleştiren Babuşçu, BDDK verilerine dayanarak bireysel kredi kartları ve ticari kredilerde takipteki alacakların hızla arttığını vurguladı.

ANAHTAR PARTİ GENEL BAŞKANI YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN MEHMET ŞİMŞEK'E 4 KRİTİK BYD SORUSU

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, BYD'nin Manisa'daki 1 milyar dolarlık yatırımını askıya aldığı yönündeki haberler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çağrıda bulundu. Ağıralioğlu, şirkete sağlanan teşvikler ve gümrük muafiyetlerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) 3 YIL SONRA FAİZ ARTIRDI

Avrupa Merkez Bankası (ECB), haziran toplantısında politika faizlerini 25 baz puan artırarak mevduat faizini yüzde 2,25'e arttırdı. Eylül 2023'ten bu yana ilk faiz artışını gerçekleştiren banka, yükselen enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin enflasyon üzerindeki baskısı göze çarptı.

KKM GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR: KREDİLER VE MEVDUAT YÜKSELİŞTE

Bankacılık sektöründe kredi ve mevduat büyümesi sürerken, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında (KKM) düşüş eğilimi devam etti.

SPOR - YENİÇAĞ

ERDEN TİMUR İÇİN TAHLİYE KARARI

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur hakkında tahliye kararı çıktı.

OSİMHEN’E REKOR TEKLİF: TÜRK FUTBOLUNDA GÖRÜLMEMİŞ RAKAM

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Atletico Madrid’in 120 milyon euro teklif yaptığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların dev teklifi reddettiği ve Nijeryalı oyuncuyu satmayı düşünmediği ifade edildi. İşte detaylar...

GÜNÜN KÖŞE YAZISI

ARSLAN BULUT YAZDI: CHP’NİN DEĞİL DEVLETİN BUTLANI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı’nın Irak-Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, “Irak, Suriye ve Türkiye’yi, Amerikan temas ve kaldıraç noktasında tek, tutarlı bir odakta dengelemek Başkan Trump tarafından benimsenen bu hayati misyonudur” demeden önce “Akdeniz'e açılan çok sayıda fosil yakıt kaynağının bulunduğu Hazar Denizi'miz var ve Yunanistan ile Türkiye buraya bir kapı ancak 1919'dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz. Yeni bir bölgesel düzenlemenin zamanı geldi” diye konuşmuştu.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

🗣Donald Trump, İran’a yönelik yaptığı sert açıklamalarla yeniden dünya gündemine oturdu. Trump, Tahran yönetimine yönelik tehdit içeren ifadeler kullanırken, açıklamaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı olası gerilimin bölgesel güvenliği etkileyebileceğini tartışırken, diplomatik gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.

👀Marmaris’te turizm sezonunun başlamasıyla birlikte eğlence mekânlarından paylaşılan abartılı ve rahatsız edici animatör gösterileri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sokaklarda ve işletmeler önünde turistleri içeri çekmek amacıyla yapılan danslar ve performanslar, bazı kullanıcılar tarafından turizme zarar veren görüntüler olarak nitelendirildi. Birçok paylaşımda, bölgenin doğal güzellikleriyle anılması gerektiği savunulurken, denetimlerin artırılması yönünde çağrılar yapıldı.