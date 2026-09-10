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Kaynak: İHA

Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan ve Bitlis'in Güroymak ilçesindeki tekstil fabrikasında çalışan Balkaya, 31 Ağustos'ta işten döndükten sonra saat 21.00 sıralarında evinden ayrıldı.

Kendisinden haber alınamaması üzerine endişeli aile 2 gün sonra jandarmaya başvurdu. Jandarma ekiplerinin çalışmalarına 4 gün önce AFAD ekipleri de dahil oldu

Arama çalışmalarına Erzincan AFAD ekipleri dronlarla destek verirken Gökyazı Jandarma Karakolu ekipleri, Muş ve Bitlis jandarma köpek unsurları ile güvenlik korucuları da katılıyor.