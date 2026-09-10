Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan ve Bitlis'in Güroymak ilçesindeki tekstil fabrikasında çalışan Balkaya, 31 Ağustos'ta işten döndükten sonra saat 21.00 sıralarında evinden ayrıldı.
Kendisinden haber alınamaması üzerine endişeli aile 2 gün sonra jandarmaya başvurdu. Jandarma ekiplerinin çalışmalarına 4 gün önce AFAD ekipleri de dahil oldu
Arama çalışmalarına Erzincan AFAD ekipleri dronlarla destek verirken Gökyazı Jandarma Karakolu ekipleri, Muş ve Bitlis jandarma köpek unsurları ile güvenlik korucuları da katılıyor.