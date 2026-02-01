Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış bir daha da kendisinden haber alınamadı.

Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması 11'inci gününde sürüyor.

AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan 323 personelin katılımıyla mahalle kırsalı, kayalık ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, 4 dron, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılıyor.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek verirken bölgede yer yer etkili olan sis ve yağmur nedeniyle arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.