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YENİÇAĞ – 11 Eylül Cuma gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

ÖCALAN EVE ÇIKIYOR: BAHÇELİ KONUŞTU

Nagehan Alçı, MHP lideri Devlet Bahçeli ile arasında geçen görüşmeyi aktardı. Bahçeli'nin İmralı'da Öcalan için bir ev inşa edildiğini söyleyen Alçı, tahsis edilecek olan evin detaylarını aktardı.

YARGITAY’DAN EMSAL KİRA KARARI: YENİ SÖZLEŞMEDE 5 YIL DETAYI

Yargıtay’dan milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren dikkat çekici karar geldi. Kira sözleşmeleriyle ilgili tartışmada mahkemenin verdiği karar bozulurken, dosyadaki bir ayrıntı dikkat çekti. Kararın gerekçesinde önemli değerlendirmeler yer aldı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: İMAMOĞLU TEHLİKESİNE İŞARET ETMİŞTİM

Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan Yavaş zirvesinin bir fotoğraf üzerinden okunmaması gerektiğini ifade ederken, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de değinen Dervişoğlu, sistemin Erdoğan'a özel kurulduğunu söyledi.

EKREM İMAMOĞLU'NA 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İMAMOĞLU’NDAN KILIÇDAROĞLU’NA: ALLAH KİMSEYİ BU DURUMA DÜŞÜRMESİN

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada savunma yaptı. İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi için “Siyasi tutuklu değil” sözlerine sert tepki göstererek dikkat çeken ifadeler kullandı.

İBB'DEN KORKUTAN DEPREM RAPORU: İLÇE İLÇE AÇIKLANDI 20 BİN BİNA ÇÖKMEK ÜZERE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin megakentteki deprem analiz raporunda tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. İBB'nin raporunda 20 bin binanın çökmek üzere olduğu ortaya çıktı. O binaların yer aldığı noktalar ilçe ilçe açıklandı.

YENİÇAĞ EKONOMİ

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DEĞİŞECEK İDDİASINA YALANLAMA

Milyonlarca kredi kartı sahibi ve kredi kartı almak isteyenlerin merak ettiği "Kart limitim azaltılacak mı?" sorusuna yanıt geldi. Sektör kaynakları iddialara son noktayı koyarak önemli açıklamalarda bulundu.

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI: 5 VE 50 TL'LİK BANKNOTLARDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini duyurdu. Üzerindeki imzalar yenilenen banknotların boyutları, tasarımları ve diğer özellikleri değişmedi.

TÜİK DUYURDU: TEMMUZDA TİCARET SATIŞ HACMİ DÜŞTÜ

TÜİK’in temmuz verilerine göre ticaret satış hacmi yıllık yüzde 0,6 ve aylık yüzde 2,5 geriledi. Toptan ticarette düşüş yaşanırken, perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 10,4’lük artışla ticaret sektöründe öne çıkan tek alan oldu.

ARAÇ MUAYENE VE RADARDA FİYATLAR DEĞİŞİYOR: İŞTE 2027 YENİ FİYATLAR

Yeniden Değerleme Oranı’ndaki (YDO) muhtemel artışla birlikte 2027 yılı vergi, harç ve ceza kalemleri şekillenmeye başladı. Vergi uzmanlarının paylaştığı son verilere göre otomobil muayene ücretinin 4 bin 180 TL’yi, en düşük radar cezasının ise 2 bin 500 TL’yi aşması bekleniyor.

YENİÇAĞ DÜNYA

'TÜM TÜRKLER ÜLKEYİ TERK ETSİN': 1 HAFTA SÜRE VERDİLER

Türkiye'ye yönelik tehditleri ve söylemleriyle gündeme gelen Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medyadan skandal bir paylaşıma daha imza attı. Ülkedeki Türklerin bavullarını toplayıp gitmelerini istedi. İşte ayrıntılar...

TRUMP'TAN ŞOKE EDEN YEMİN: 'BANA OY VERMEYEN CEHENNEME GİDER'

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’taki partililere sıra dışı bir sadakat yemini ettirerek gündeme bomba gibi düştü. Anketlerde oyları eriyen Trump’ın, destekçilerine "Hile yapacağım" sözünü tekrarlattığı ve sandığa gitmeyenleri cehennemle tehdit ettiği anlar gündem oldu.

TÜRKİYE SEÇİMLERİ MANİPÜLE ETTİ İDDİASI: İSTANBUL'DAN MALEZYA'YA UZANAN GİZLİ SEÇİM OYUNU

İstanbul merkezli BBS Bilişim Teknolojileri ile bağlantılı olduğu belirtilen bir platform, Claude yapay zeka modellerini kullanarak Malezya'daki seçimleri hedef aldığı ortaya çıktı.

PRENSES DİANA'NIN "İNTİKAM ELBİSESİ" SATIŞA ÇIKIYOR

Galler Prensesi Diana'nın Prens Charles'ın sadakatsizlik itirafının hemen ardından giydiği ve moda tarihine geçen siyah elbisesi Sotheby's tarafından açık artırmaya sunuluyor.

YENİÇAĞ SPOR

FENERBAHÇE'DE İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILDI: YENİ HOCA BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de dün oynanan Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklayan ve Başkan Aziz Yıldırım'ın görevine devam edeceğini ifade etmesinin ardından bugün antrenmana çıkmayan İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Gaziantep FK maçında Dirk Kuyt'ın takımın başında olması bekleniyor.

ICARDI GERİ DÖNÜYOR... 2 YILLIK SÖZLEŞME İÇİN KOLLAR SIVANDI

Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için flaş bir iddia gündeme geldi.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: AĞIR ÇEKİM DEVLET YIKIMI

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 35 dakikalık bir video yayınladı ve “Türk milleti, istiklal Harbi neticesinde Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ağır bir çekimle yıkıldığının ne yazık ki farkında değil. Seçmenlerin, cumhuriyetin ağır çekim yıkıldığının farkında olmamasının nedeni mensup oldukları partilerin bu yıkımı ustalıkla gizlemeleridir.” dedi.