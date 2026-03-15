Konya’da emniyet güçleri ekipleri, 11 ayrı suçtan aranan şüpheli S.T'yi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınlarında düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan S.T.‘nin (48) Konya, Ankara, Kastamonu, Diyarbakır, Samsun, Aydın, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ illerinde karıştığı olaylar nedeniyle arandığı belirlendi. Şüphelinin bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı 11 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.