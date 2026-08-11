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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 11 Ağustos 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

ÖMER ÇELİK TARİH VERDİ: ERDOĞAN’DAN TARİHİ KONUŞMA GELİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM’de 467 oyla kabul edilen “çerçeve yasa” sonrası önemli mesajlar verdi. “Terörsüz Türkiye” sürecinde Meclis’in net bir irade ortaya koyduğunu belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Ağustos’ta yapacağı konuşmaya da dikkat çekti.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İYİ PARTİ VE BTP İLE İTTİFAK AÇIKLAMASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti, MHP ve DEM'in bir araya geldiğini belirterek, "Biz böyle bir durumda İYİ Parti ve BTP ile, başka milli partilerle nasıl olur da ittifak yapmayız?" dedi.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE MUTLU SONA ULAŞAN BAHÇELİ'YE SANDIKTAN KÖTÜ HABER

Türkiye, çerçeve yasanın TBMM'de onaylanmasını konuşurken, Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP'nin oyları baraj altına çakıldı. Ankara Araştırma'nın Temmuz ayı anketinde MHP %7'lik seçim barajını aşamadı.

ANKARA'DA KRİTİK ÇERÇEVE YASA ZİRVESİ: 81 İLİN VALİSİ TOPLANIYOR

Çerçeve yasanın TBMM'den geçmesinin ardından Ankara'dan kritik bir hamle geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 12 Ağustos Çarşamba günü 81 ilin valisiyle toplantı gerçekleştirecek. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak.

VİZE RANDEVULARINI BOT SİSTEMİYLE GASP EDEN ÇETEYE OPERASYON: 49 GÖZALTI

Vatandaşın doğrudan vize randevusu almasını engelleyen ve vize randevularını bot yazılım kullanarak toplu bir şekilde alan çeteye operasyon düzenlendi. 2,8 milyar liralık para hareketinin bulunduğu tespit edilirken, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SONAR BAŞKANI HAKAN BAYRAKÇI'NIN OĞLU YENİ PARTİ ÜSKÜDAR YÖNETİMİNE GİRDİ: SON ANKET ŞAŞIRTMIŞTI

Araştırma şirketi SONAR'ın Başkanı Hakan Bayrakçı’nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı, Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu’na girdi. SONAR'ın son anketinde YENİ Parti %34,3 oy alırken 258 milletvekili çıkarmıştı.

YAZAR

Arslan Bulut: Kendisini feshettiği iddia edilen ve fesih açıklamasında Lozan’ı karalayıp Sevr hükümlerinin uygulanmasını isteyen PKK, “çerçeve yasa” hakkında da açıklama yaptı ve Devlet Bahçeli’nin daha ilk günden Öcalan için “umut hakkı” ile birlikte “barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü” taahhüt ettiğini ancak Öcalan’ın bu rolünün yasada belirtilmediğini vurguladı.

DÜNYA – YENİÇAĞ

BEŞAR ESAD'A İDAM KARARI

Suriye Mahkemesi devrik lideri Beşar Esad ve ailesi hakkında idam kararı verdi.

İNGİLTERE'DE 'KRAL ÖLDÜ'PANİĞİ: RADYO İSTASYONU YANLIŞLIKLA KRAL CHARLES'IN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İngiltere'de yayın yapan bağımsız radyo istasyonu Radio Caroline, eşine az rastlanır bir yayıncılık skandalına imza attı. The Barry Marsh Show isimli program devam ederken, önceden kaydedilmiş acil durum anonsu yanlışlıkla canlı yayına verilerek Kral III. Charles'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

İRAN'DAN DOĞAL GAZ AÇIKLAMASI

İran ile ABD-İsrail arasında devam eden savaşın ülkenin enerji altyapısına verdiği zarar netleşmeye başladı. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Buşehr'deki Aseluye Gaz İşleme Tesisi'nde günlük 95 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesinin kaybedildiğini duyurdu.

UYKUCU JOE DEVRİ BİTTİ, UYKUCU TRUMP DEVRİ BAŞLADI: TRUMP UYUYAKALDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki aşı kararnamesi imza töreninde uyuyakaldığı iddiaları sosyal medyayı salladı. Beyaz Saray "uykucu Trump" iddialarını yalanladı.

HAARETZ: İSRAİL, 1700 FİLİSTİNLİNİN CENAZESİNİ PAZARLIK İÇİN ELİNDE TUTUYOR

İsrail'in, ileride yürütülebilecek bir müzakerede baskı unsuru olarak değerlendirmek üzere yaklaşık 1700 Filistinliye ait cenazeyi muhafaza ettiği öne sürüldü, kaynaklarca da.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ: ”MÜZAKERE İÇİN YALVARDILAR”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan süreçte ülkesinin savaşı ve diplomasiyi kazandığını, düşmanın müzakereye mecbur kaldığını söyledi.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

TEK BİR HATAYA 286 BİN TL CEZA: EMLAK İLANLARINDA RASTGELE DEVİR BİTTİ

Ticaret Bakanlığı, emlakçıların sosyal medyadaki ilan paylaşımlarına EİDS linki ve format zorunluluğu getirdi. Standartlara uymayan işletmelere her paylaşım için yüklü miktarda ceza kesilecek.

TÜİK AÇIKLADI: TİCARETTE SATIŞ HACMİ DÜŞTÜ, PERAKENDE SATIŞLAR YÜKSELDİ

Türkiye'de ticaret satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 4,5 azalırken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 11,8 arttı. Aylık bazda ise ticaret satış hacmi yüzde 1,9 yükseldi. Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticaretindeki düşüş dikkat çekti.

PETROL YENİDEN YÜKSELDİ: BORSA VE DOLAR İÇİN KRİTİK HAFTA

Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı taşırken küresel piyasalardaki yükseliş ivmesi zayıfladı. Brent petrol 83,94 dolara çıkarken, piyasaların gözü 13 Ağustos’ta açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi.

İPHONE 18 PRO İÇİN ŞİMDİDEN ZAM ALARMI: FİYATI 300 DOLAR BİRDEN ARTABİLİR

Apple’ın henüz tanıtılmayan iPhone 18 Pro modeli için dikkat çeken bir fiyat iddiası ortaya çıktı. TrendForce analizine göre bellek krizinin etkisiyle maliyet yüzde 38 artabilir. Yeni modelin başlangıç fiyatının 1.399 dolara çıkabileceği belirtiliyor.