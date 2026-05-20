Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, İstasyon Kapalı Spor Salonunda bir program düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sergilendi.

Programın devamında Gençlik Merkezi Eğitmenleri ve Gençlik Merkezi üyesi gençler tarafından gitar dinletesi sunuldu.

İstasyon Kapalı Spor Salonundaki program spor gösterileri sunulması, Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesi ve stantların gezilmesi ile son buldu.

Buradaki Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve protokol üyeleri ile öğrenciler ve çok satıda vatandaş katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları bu akşam saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanından başlayacak olan Gençlik Haftası Yürüyüşü ile devam edecek.