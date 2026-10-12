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Kaynak: AA / DHA / İHA

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kentte çeşitli suçlar sebebiyle aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet vermek suçlarından aranan kişilerin de aralarında bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlardan 2’sinin 20 yılın üzerinde, 6’sının 10 ile 20 yıl, 19’unun 5 ile 10 yıl, 47’sinin 2 ile 5 yıl, 31’inin ise 2 yılın altında kesinleşmiş hapis cezası var.