Danıştay Onikinci Dairesi, kamuoyunda “104 Amiral Bildirisi” olarak bilinen açıklamaya imza atan emekli bir tuğamiralin orduevi ve askeri sosyal tesislere girişinin 5 yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin işlemin iptali istemini reddetti. Daire, yasağın dayanağının yani Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinin de hukuka uygun olduğunu belirtti.

Emekli tuğamiral hakkında, bildiri nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesi gereğince “Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. İdare, bildiride yer alan ifadelerin “astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye ve komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik” olduğu gerekçesiyle, TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664/4-ç maddesine göre 5 yıl sosyal tesislere giriş yasağı kararı vermişti.

T24'ün haberine göre, Tuğamiral hükmün iptalini istedi. Düzenlemenin belirsiz ve ölçüsüz olduğunu, Anayasa’nın 10, 13 ve 38. maddelerine aykırılık taşıdığını ileri sürdü.

Mahkemeden karar çıktı. İdare, askeri sosyal tesislerin askeri mahal niteliğinde olduğunu ve bu tesislerden yararlanmanın belirli kurallara bağlı bulunduğunu aktardı.

Danıştay, kararında orduevleri ve askeri sosyal tesislerin askeri mahal niteliği taşıdığına, bu tesislerin disiplin ve düzen içinde işletilmesinin kamu yararı gereği olduğunu vurguladı. Yasak hukuka uygun bulundu.

104 AMİRAL BİLDİRİSİ NEDİR?

Montrö Bildirisi, 4 Nisan Bildirisi ya da 103 Emekli Amiral Bildirisi, 4 Nisan 2021 tarihinde Türk Deniz Kuvvetlerinden emekli olmuş 103 amiral ve 1 general tarafından yazılarak imza atılan bir bildiridir. Bildiride Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Kanal İstanbul projesi ve Atatürk ilke ve devrimlerine ikaz ve atıfta bulunulmuştur. 104 emekli amiralin isminin yer aldığı bildiride "Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" ifadeleri yer almıştı.