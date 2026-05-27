Geçtiğimiz yıl Paris'teki Louvre Müzesi'ni sarsan ve yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki mücevherlerin kaybolduğu görkemli soygun, şimdi bir film ve belgesel dizisine ilham kaynağı oluyor.

Fransız yönetmen Romain Gavras, 19 Ekim 2025'te yaşanan bu olayı ele alan "Main basse sur le Louvre" adlı araştırma kitabından yola çıkarak bir sinema filmi çekecek.

KİTAP HAKLARI SATILDI, DİZİ YOLDA

Yayınevi Flammarion'un yaptığı açıklamaya göre, kitabın film hakları yapım şirketi Iconoclast tarafından satın alındı. Ayrıca, bir belgesel dizisinin hakları da İngiliz bir yapımcıya devredildi.

Le Parisien, Le Monde ve Paris Match gibi saygın gazetelerden üç gazetecinin ortak çalışması olan bu kitap, çarşamba günü okurlarla buluşacak.

Straits Times'ın haberine göre, film projesi şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor. Ancak filmin adı ve oyuncu kadrosu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

MÜCEVHERLER HALA KAYIP, GİZEM SÜRÜYOR

Louvre soygunu, geçen yıl dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve müzede ciddi bir güvenlik krizi yaşanmasına neden olmuştu. Olayın ardından müzenin direktörü Laurence des Cars görevinden alınmıştı.

Yedi ay süren soruşturmaya ve başlıca şüphelilerin yakalanmasına rağmen, Napolyon'un ikinci eşi Marie-Louise'e hediye edilmiş zümrüt ve elmas kolyenin de aralarında bulunduğu sekiz mücevher halen kayıp. Çalınan eserlerin toplam değerinin 102 milyon doları bulabileceği tahmin ediliyor.

Kitabın yazarları, mücevherlerin akıbetinin "soruşturmacıları derin bir kafa karışıklığına sürükleyen yoğun bir gizeme" dönüştüğünü vurguluyor.

Yazarlar ayrıca, sanat eseri hırsızlığının birçok suç örgütü için rutin bir ticarete evrildiğini belirterek, "Yeraltı dünyası yeni bir para kaynağı buldu" şeklinde çarpıcı bir değerlendirmede bulunuyor.