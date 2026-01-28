İzmir’de bir inşaat işçisi, çalıştığı alanda bulduğu çok sayıda tarihi altını yetkililere teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. İddiaya göre işçi, çalışma sırasında ortaya çıkan 1016 adet tarihi altını tek bir tanesine dahi dokunmadan durumu ilgili kurumlara bildirdi.

Bulunan altınların tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilirken, yetkililerin bölgeyi incelemeye aldığı öğrenildi. Altınların hangi döneme ait olduğuna ilişkin detaylı araştırmanın sürdüğü ifade ediliyor.

Sosyal medyada gündem olan olay, birçok kullanıcı tarafından dürüstlük örneği olarak yorumlandı. Özellikle kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı tartışmalarının sıkça yaşandığı Türkiye’de, işçinin gösterdiği hassasiyet takdir topladı.

Tarihi eserlerin korunması açısından önemli görülen bu tür ihbarların kültürel mirasın geleceğe taşınması için kritik olduğu vurgulanıyor.