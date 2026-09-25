Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, milyonlarca kişiye ait kimlik ve telefon bilgilerinin “Dragon Hackerz” adı verilen yasadışı bir sorgu paneline yüklendiği ortaya çıktı.

Panelin sunucusunda yapılan incelemelerde 101 milyon kimlik bilgisi, 118 milyon GSM numarası ve bu telefon numaralarıyla eşleştirilmiş kimlik numarası verisi bulundu.

DOLANDIRICILIKTA DA KULLANILMIŞ

Soruşturma kapsamında söz konusu sistemin yalnızca kişisel verilere erişmek amacıyla değil, dolandırıcılık faaliyetlerinde de kullanıldığı belirlendi.

Panelin yöneticisi olduğu ve sistemin reklamını yaptığı öne sürülen iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA OPERASYON

Şüphelilerin İstanbul ve Diyarbakır’daki adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk ve 1 USB bellek ele geçirildi.

Dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

VERİLERİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmada milyonlarca kişiye ait verinin nasıl ele geçirildiği, sisteme ne zaman aktarıldığı, kimlere sunulduğu ve paneli kimlerin kullandığı araştırılıyor.

TÜİK’in 1 Temmuz’da açıkladığı verilere göre Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 320 bin 602 kişi olarak kayıtlara geçmişti.