Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a tepki göstererek "Sadece talihsiz bir söz değil; aynı zamanda uzun süredir devam eden bir zihniyetin dışavurumudur" ifadelerini kullandı.

Kuruoğlu'nun açıklaması şöyle:

“Anadolu 100 yıllık narkozdan çıkıyor” söylemi kabul edilemez!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın “Yiğit düştüğü yerden kalkar” diyerek kullandığı “Anadolu 100 yıllık narkozdan çıkıyor” ifadesi, sadece talihsiz bir söz değil; aynı zamanda uzun süredir devam eden bir zihniyetin dışavurumudur.

Bu bakış açısı yeni değildir. 2017 yılında Tokat’ta bir imam hatip lisesine Mustafa Sabri Efendi adının verilmesi girişimi kamuoyunda haklı tepkilerle karşılaşmış ve geri çekilmiştir. O süreçte Ali Yalçın’ın yaptığı açıklama ise oldukça açıktı:

“Mustafa Sabri Efendi bu milletin ve ümmetin değeridir. Ondan rahatsız olanlar zihinlerini sorgulasınlar. Tabela iner ama saygınlığı inmez.”

Bugün kullanılan dil ile o gün ortaya konan yaklaşım arasında hiçbir fark yoktur. Dün ne söylendiyse, bugün de aynı çizgi ısrarla sürdürülmektedir.

Ancak asıl dikkat çekici olan, bu söylemlerden ziyade, bu anlayışı temsil eden sendikal yapıların hâlâ yüz binlerce kamu çalışanı tarafından destekleniyor olmasıdır.

Asıl sorgulanması gereken de budur.