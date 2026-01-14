Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki koro, genç icracıların klasik Türk müziği repertuvarını usta-çırak geleneğiyle meşk sistemi üzerinden öğrenmesini ve kültürün kuşaklar arası aktarımını hedefliyor.

Genç sesler, klasik üslup, repertuvar ve sahne disiplinini doğrudan uygulayarak deneyim kazanıyor. Bu kapsamda düzenlenen konserde, Yavaşca’nın feyz aldığı Saadettin Kaynak, Zeki Arif Ataergin gibi ustaların eserlerinin yanı sıra kendisinin besteleri de gençlerin yorumuyla seslendirilecek.

"GENÇLER PROFESYONEL ANLAMDA SAHNE TECRÜBESİ KAZANIYOR"

Koro Şefi Tolga Özkabakçı yaptığı açıklamada gençlerle çalışmanın büyük mutluluk verdiğini belirterek, Türk musikisinin meşk sistemiyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı.

“Musikimiz meşk sistemiyle devam eden bir gelenek. Gençlerimizin bu bayrağı taşıması gerekiyordu. Bakanlığımızın sağladığı bu imkan sayesinde gençler profesyonel anlamda sahne tecrübesi kazanıyor ve musikimizi taşıyabilecek bir altyapı elde ediyor.” diyen Özkabakçı, sahne deneyimini yalnızca teknik değil kültürel bir kazanım olarak gördüklerini ifade etti.

Geçmişte devlet sahnelerine çıkmayı hayal olarak gördüklerini anlatan Özkabakçı, bugün ustalarla yan yana olmanın gençler için büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Yavaşca’nın musikide ahlak, edep ve duruşu öğreten bir yol çizdiğini kaydeden Özkabakçı, “Alaeddin hoca hep bizim kalbimizde, ruhumuzda. Biz de o feyzi gençlere iletmeye çalışıyoruz.” dedi.

Konserde uşşak faslıyla başlayacak program, Yavaşca’nın söz ve bestelerinden oluşan eserlerle devam edecek.

Özkabakçı, Türk musikisinin günümüzün hızlı temposunda insanlara dinginlik ve terapi sunduğunu belirterek, “Musikimize gönül verdikçe bu sakinliği, dinginliği alacaklarına eminim.” değerlendirmesinde bulundu.

ALAEDDİN YAVAŞCA KİMDİR?

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Türk Klasik Müziği'nin (Türk Sanat Müziği) en önemli bestekâr, icracı, ses sanatçısı ve hocalarından biri olarak tanınan, aynı zamanda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir tıp doktoruydu.

1 Mart 1926'da Kilis'te doğdu. Sanatçı bir aileden gelen Yavaşca, çocukluğundan itibaren musikiye ilgi duydu; 8 yaşında Batı müziği keman dersleri aldı. İstanbul'a geldikten sonra Saadettin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk ve Dr. Suphi Ezgi gibi ustalarla meşk ederek Türk müziğinde derinleşti.1951'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi, Haseki Hastanesi'nde ihtisas yaptı ve uzun yıllar başhekimlik dahil çeşitli hastanelerde görev aldı.

Hekimlik mesleğini 1990'a kadar sürdürdü.Müzik kariyerinde 600'ün üzerinde beste yaptı (bazı kaynaklarda 652 olarak geçer); dini eserlerden çocuk şarkılarına, peşrevden şarkıya geniş yelpazede eserler üretti. Birçok eseri radyo repertuvarında yer aldı, plak ve kasetlere kaydedildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda profesör oldu, Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı yaptı ve devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında yer aldı.

1991'de Devlet Sanatçısı unvanı aldı. 2008'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü müzik dalında kazandı. Birçok üniversiteden fahri doktora verildi.23 Aralık 2021'de İstanbul'da 95 yaşında vefat etti. Eşi Ayten Yavaşca ile evliydi. Kilis'teki doğduğu ev müze haline getirildi, İstanbul Boğazı'nda adına vapur (Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Vapuru) ve Kilis'te devlet hastanesi onun adını taşıyor.

Yavaşca, meşk geleneğini yaşatan, tevazu ve edep timsali bir usta olarak genç nesillere ilham verdi; eserleri bugün hâlâ sıkça seslendiriliyor.