Modern Türkoloji disiplininin temellerinin atıldığı bu toplantı, Türk halkları arasındaki bilimsel işbirliğinin en kapsamlı ilk örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. 1926 yılında Bakü’de düzenlenen kurultay, Türkoloji alanında gerçekleştirilen ilk uluslararası nitelikli ve geniş katılımlı bilimsel etkinlik olarak kayıtlara geçti. Türk halklarının dil, tarih, edebiyat ve kültürel mirasını bilimsel yöntemlerle incelemeyi hedefleyen kurultay, 20. yüzyıl Türk düşünce hayatının biçimlenmesinde kilit rol üstlendi.

Sovyet idaresi altındaki Türk topluluklarının kültürel dönüşümünü ve dönemin dil politikalarını yansıtan toplantıya Rusya, Türkiye, İran ve çeşitli Avrupa ülkelerinden toplam 131 bilim insanı, eğitimci ve siyasetçi katıldı. Türkiye’den Fuat Köprülü ile İsmail Hikmet Ertaylan gibi önemli Türkologların davet edilmesi kurultayın uluslararası boyutunu pekiştirdi. 26 Şubat - 5 Mart 1926 tarihleri arasında yapılan kurultayda “alfabe sorunu”, “ortak edebi dil”, “imla kuralları” ve “dil birliği” konuları detaylı biçimde tartışıldı. Ortak alfabe oluşturulması amacıyla özel bir komisyon kurulması kararı, Türk dünyasında dil birliği çalışmalarını hızlandıran önemli bir adım oldu.

DEVLET DÜZEYİNDE 100. YIL KUTLAMASI



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü 1. Türkoloji Kurultayı’nın 100. yıl dönümünün devlet nezdinde kutlanmasına ilişkin kararname yayımladı. Kararname uyarınca Azerbaycan’daki yetkili kurumlar, yıl boyunca kurultayın 100. yılına özel bilimsel ve kültürel programlar düzenleyecek. “Türk dünyasının kültürel geleceğini şekillendiren tarihi eşik”

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Kafkasya Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Yeşilot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakü 1. Türkoloji Kurultayı’nın Türk halkları arasında kültür ve dil birliği arayışının “ilk somut girişimlerinden biri” olduğunu ifade etti. Kurultayın yalnızca kendi dönemine değil günümüze kadar uzanan etkileriyle de büyük önem taşıdığını vurgulayan Yeşilot, “Bakü Türkoloji Kurultayı, Türkoloji biliminin kurumsallaşmasına zemin hazırlamış ve 100 yıl sonra bile gücünden bir şey kaybetmeyen köklü bir bilimsel miras bırakmıştır.” dedi.

Yeşilot, kurultayda alınan kararlar ve yürütülen tartışmaların Türk dünyasında alfabe reformlarını ve dil birliği çalışmalarını ivmelendirdiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin 1928’de Latin alfabesine geçişi ile Sovyet coğrafyasındaki alfabe tartışmalarının bu sürecin doğal uzantısı olduğunu belirtti. Günümüzde ortak Türk alfabesi ve dil birliği üzerine sürdürülen çalışmaların tarihsel kökenlerinin büyük oranda 1926 Bakü Kurultayı’na dayandığını kaydeden Yeşilot, “Bu bakımdan kurultay salt bir bilimsel toplantı olmanın ötesinde, Türk dünyasının kültürel geleceğini belirleyen tarihi bir dönüm noktasıdır.” diye konuştu.