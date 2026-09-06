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Kaynak: İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 Eylül tarihinde bir kuyumcunun, yüksek aldatma kabiliyetine sahip sahte altınla 11 bin 500 TL dolandırıldığını bildirmesi üzerine Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

100 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Polis ekipleri, kent genelindeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 100 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Yapılan araştırmada, müşteri kılığında kuyumculara giren kadın şahsın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçeleri ile Çanakkale'deki toplam 5 farklı kuyumcuyu aynı yöntemle mağdur ettiği belirlendi.

Şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları otomobilin plakasını tespit eden ekipler, Sevinç C. (21), Büşra G. (26) ve Eyüp K. (55) isimli şahısların kaldıkları otelden ayrılarak 34 NS 6942 plakalı araçla Denizli yönüne hareket ettiğini saptadı.

DENİZLİ GİRİŞİNDE KISVRAK YAKALANDILAR

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu şüphelilerin bulunduğu araç kentin girişinde durduruldu. Şahısların üst ve araç aramasında:

Suç Geliri Nakit Para: 143 bin 700 TL ve 2 bin Amerikan Doları,

Sahte Ziynet Eşyaları: 61 gram altın, 2 adet çeyrek altın, 2 adet bileklik, 1 çift küpe ve 1 kolye ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İstanbul'dan başlayarak güzergah üzerindeki illerde adeta dolandırıcılık turuna çıktıkları değerlendirilen 3 şüpheli, Antalya'ya getirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.