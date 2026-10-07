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Müzayede evi, 5 Ekim’de koleksiyonun seçkin bir özel koleksiyondan geldiğini duyurmuş ancak sahibinin adını açıklamamıştı. Daha sonra dokuz eserin de Koons’un kişisel koleksiyonundan olduğu doğrulandı.

Yaklaşık beş asırlık sanat tarihinden eserleri bir araya getiren koleksiyonda Pablo Picasso’nun dört çalışmasının yanı sıra Édouard Manet, Cornelis van Haarlem, Tilman Riemenschneider, Jean-Honoré Fragonard ve François Le Moyne’un eserleri bulunuyor.

Koleksiyondaki yedi eser, 17 Kasım 2026’da New York’ta düzenlenecek 20. yüzyıl sanatı akşam müzayedesinde satışa çıkacak. Diğer iki eser ise Şubat 2027’deki Classic Week kapsamında alıcı arayacak.

Satışın en yüksek bedel beklenen eseri, Picasso’nun 1969 tarihli “Le Baiser” adlı çalışması. “Öpücük” olarak da bilinen eserin yaklaşık 40 milyon dolara satılması bekleniyor. Koons, tabloyu 2008’de Sotheby’s müzayedesinde 17,4 milyon dolara satın almıştı.

Picasso’nun koleksiyondaki diğer eserleri arasında “Couple” ile Dora Maar’ı konu alan “Tête de femme (Dora Maar)” bulunuyor. Koons, “Couple”u 2011’de 10,5 milyon dolara satın almıştı.

Cornelis van Haarlem’in 1590 tarihli “Hercules and Achelous” eseri için yaklaşık 12 milyon dolar değer biçiliyor. Koons’un 2008’de 8,1 milyon dolara aldığı eser, daha sonra Metropolitan Sanat Müzesi’ne uzun süreli olarak ödünç verilmişti. Tilman Riemenschneider’in “Saint Catherine” heykeli ise koleksiyonun tek heykeli.

KOONS’UN ESERLERİNE İLHAM VEREN ÇALIŞMALAR

Koleksiyondaki bazı eserlerin Koons’un üretimleriyle doğrudan bağlantısı bulunuyor. Manet’nin “Femme au tub” çalışmasındaki kadın figürü, sanatçının 1988 tarihli “Woman in Tub” eserini çağrıştırırken Van Haarlem’in boğa sahnesi de “Antiquity (Farnese Bull)” ile benzerlik taşıyor.

Picasso’nun öpüşen figürleri ise Koons’un eserlerinde işlediği cinsellik ve arzu temalarıyla ilişkilendiriliyor.

JEFF KOONS KİMDİR?

1955’te Pennsylvania’da doğan Jeff Koons, gündelik nesneleri ve popüler kültür unsurlarını sanat eserlerine dönüştürmesiyle tanındı. “Balloon Dog”, sanatçının en bilinen çalışmalarından biri olurken İspanya’daki Guggenheim Bilbao Müzesi önünde bulunan çiçeklerle kaplı “Puppy” de öne çıkan eserleri arasında yer aldı.

Koons’un 1986 tarihli “Rabbit” heykeli, 2019’da 91,1 milyon dolara satılarak yaşayan bir sanatçıya ait müzayede rekoru kırdı.

Sanatçı, “Banality” serisi ve “Made in Heaven” projesiyle de sanat dünyasında tartışmalara neden oldu. “Made in Heaven” kapsamında Cicciolina olarak tanınan Ilona Staller ile birlikte hazırladığı çalışmalar, sanat, pornografi ve özel hayat arasındaki sınırları gündeme taşıdı. Çift 1991’de evlendi, 1994’te boşandı ve bir çocuk sahibi oldu.

Koons’un oğlunun velayeti için verdiği mücadele de yaşamında önemli bir yer tuttu. Sanatçının bu dönemde oğlunun oyuncaklarından esinlendiği bazı çalışmalar yaptığı biliniyor.

Koleksiyonun satışı, Koons’un müzayede performansının gerilediği bir döneme denk geliyor. Hypebeast’in ARTDAI verilerine dayandırdığı habere göre sanatçının müzayede performansı son 10 yılda yaklaşık yüzde 60 düştü.

Anlaşmaya yakın bir kaynağa göre Koons, koleksiyon satışından elde edilecek geliri yeni sanat çalışmalarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor. Christie’s’in sanatçıya asgari satış bedeli garantisi verdiği de aktarıldı.