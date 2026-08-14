Yaz sezonunun en yoğun dönemlerinden biri yaşanırken, bir işletmecinin yaptığı personel çağrısı gündem oldu. Günlerdir peş peşe ilan vermesine rağmen aradığı çalışanı bulamadığını söyleyen işletmeci, yüksek maaş teklifinin bile çözüm olmadığını belirtti.
100 bin liraya çalışacak eleman arıyor: İlan üstüne ilan verdi
Yüksek maaş teklifine rağmen aradığı kişiyi bulamayan işletmeci, yaşadığı durumla dikkat çekti. Günlerdir yaptığı çağrılardan sonuç alamayınca yaşadığı sıkıntıyı kamuoyuyla paylaştı.Kaynak: Haber Merkezi
İlanlar sonuç vermedi
Yoğun sezon nedeniyle personel ihtiyacının arttığını belirten işletmeci, özellikle deneyimli bir çalışan aradıklarını ifade etti. Çeşitli platformlarda peş peşe ilanlar yayınladıklarını söyleyen işletmeci, buna rağmen bekledikleri başvuruların gelmediğini dile getirdi.
"İş sorunu değil, iş seçme sorunu var"
Yaşadığı durumu değerlendiren işletmeci, ülkede iş bulmaktan çok iş seçme sorunu olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Bence ülkemizde iş sorunu yok, iş seçme sorunu var. Yüksek maaş vermemize rağmen aradığımız çalışanı bulamıyoruz."
Hizmet sektöründe personel sıkıntısı
Yaşanan gelişme, özellikle turizm ve hizmet sektöründe uzun süredir devam eden nitelikli personel sorununu yeniden gündeme getirdi.
İşletmeler, artan müşteri yoğunluğunu karşılayabilmek için deneyimli çalışan arayışını sürdürürken, birçok işveren benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiriyor.
100 bin TL maaşla aşçı aranıyor
Söz konusu ilanın, Artvin'in Şavşat Karagöl bölgesinde faaliyet gösteren bir turizm işletmesine ait olduğu öğrenildi.
İşletmeci, mutfakta görev alacak deneyimli bir aşçı için aylık 100 bin TL maaş teklif ettiklerini ancak buna rağmen uygun personel bulamadıklarını söyledi. İşletmecinin açıklamaları, yüksek maaşa rağmen nitelikli çalışan bulmanın giderek zorlaştığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.