100 bin liraya çalışacak eleman arıyor: İlan üstüne ilan verdi

Yaz sezonunun en yoğun dönemlerinden biri yaşanırken, bir işletmecinin yaptığı personel çağrısı gündem oldu. Günlerdir peş peşe ilan vermesine rağmen aradığı çalışanı bulamadığını söyleyen işletmeci, yüksek maaş teklifinin bile çözüm olmadığını belirtti.