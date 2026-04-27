Uzun bir aradan sonra Kıbrıs’ta hayranlarıyla buluşan Tilki, önceki akşam Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı. Konser öncesinde basınla bir araya gelen genç sanatçı, hem kariyer sürecini hem de geçirdiği dönüşümü anlattı.

Sahnelere dönmenin heyecanını yaşadığını dile getiren Tilki, “Uzun süredir konser vermiyordum, şimdi yeniden başlıyorum. Aynı zamanda bu süreç, kariyerimin 10’uncu yılını kutladığım özel bir dönem” ifadelerini kullandı. 12 Haziran’da başlayacak turnesi için bilet satışlarının beklentilerin üzerine çıktığını da ekledi.

“ARTIK BEKLENTİLERE GÖRE HAREKET ETMİYORUM”

Kariyerinde yeni bir sayfa açtığını vurgulayan Tilki, “Eskiden insanların benden beklediği gibi davranıyordum. Şimdi ise kimsenin duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum. Basına da eskisi gibi malzeme vermiyorum. Çünkü artık farklı yönlerimin konuşulmasını istiyorum” dedi.

Bu değişimi “doğum sancısı” olarak tanımlayan sanatçı, eski imajıyla bilinçli bir şekilde vedalaştığını belirterek şunları söyledi: “Eski Aleyna’yı geride bıraktım. Yeni bir Aleyna yaratıyorum. Kendimi kariyerine yeni başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum.”

“DAHA SAKİN AMA DAHA ÖZGÜRÜM”

Geçmişte müziğinden çok tarzı ve açıklamalarıyla gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade eden Tilki, “Şarkılarımdan çok ne giydiğim ya da ne söylediğim konuşuluyordu. Şimdi daha sakin ama aynı zamanda daha özgür hissediyorum. Üstelik daha az yargılandığım bir dönemdeyim” diyerek sözlerini tamamladı.