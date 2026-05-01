Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde 4 Nisan 2016 tarihinde evinin önünde oyun oynarken bir anda ortadan kaybolan Yasin Şahin, tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. O dönem jandarma ve AFAD ekiplerince günlerce süren seferberlikten hiçbir iz çıkmaması, ailenin acısını katladı. Bugün 16 yaşında olması gereken Yasin’in dosyası, Ankara’dan gelen yeni açıklamalarla yeniden gündeme taşındı.

BAKANLIĞIN "FAİLİ MEÇHUL" ADIMI UMUT OLDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kararlı çalışma yürütüleceğini duyurması, Şahin ailesi için tünelin sonundaki ışık oldu. Anne Ümmü Şahin (36), bu defa sürecin yarım kalmayacağına inandığını belirterek, "Çocuğumun sadece 'kayıp bir vaka' olarak kalmasını istemiyoruz. Bu acı artık dinmeli" dedi.

"KOKUSUNU POŞETE HAPSETTİM"

Evladından kalan tek hatıra olan kıyafetleri özenle sakladığını belirten anne Şahin, yaşadığı dramı şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlumun kıyafetini, kokusu gitmesin diye poşetinden çıkartmıyorum. Ben bu elbiseyi değil de oğlumu koklasam, sarılsam daha güzel olmaz mı? Kapıdan her geçen araca 'belki bırakırlar' diye bakmaktan, kapı eşiğinde beklemekten yoruldum. Fotoğraflarıyla veya oyuncağıyla değil; evladımla, kanımla, canımla olmak istiyorum."

SOFRADAKİ BOŞ SANDALYE

Anne Şahin, dört çocuğunun yanında Yasin'in eksikliğini her an hissettiğini vurgulayarak, bayramlarda ve sofraya oturduklarında yaşadıkları derin boşluğa dikkat çekti. Tek isteğinin kardeşlerin beraber büyümesi ve evladının elini tutmak olduğunu belirten acılı anne, "Bir annenin görevi çocuğunu okula götürmek, yemeğini yedirmektir. Ben 10 yıldır bu görevden mahrumum. Artık bir 10 yıl daha geçmesin" diyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEMİŞTİ?

Yasin Şahin kaybolduğunda henüz 6 yaşındaydı. 2016 yılında başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarında mahalledeki kuyular, araziler ve her taşın altı incelenmiş ancak küçük çocuğa dair en ufak bir kanıt bulunamamıştı. Yeni dönemde dosyanın teknolojik imkanlar ve özel ekiplerle yeniden incelenmesi bekleniyor.