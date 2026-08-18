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Kaynak: Haber Merkezi

Süleymancılar cemaatinin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2016’da hayatını kaybeden Denizolgun’un ölüm nedeninin yeniden araştırılması amacıyla feth-i kabir kararı verdi. Kararla birlikte Denizolgun’un mezarı açılarak yeniden adli inceleme yapılacak.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞİKAYET VE İDDİALAR SORUŞTURULDU

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma dosyasında, Denizolgun’un ölümünün ve ölümün ardından gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayetler yer aldı.

Bu iddialar üzerine, gerçek ölüm sebebinin tespit edilebilmesi amacıyla yeniden inceleme yapılmasına karar verildi.

MEZARI AÇILARAK YENİDEN İNCELENECEK

Feth-i kabir işlemi kapsamında Denizolgun’un mezarı açılacak ve naaşı üzerinden adli inceleme gerçekleştirilecek.

Başsavcılık, işlemin amacının Denizolgun’un gerçek ölüm sebebini yeniden tespit etmek olduğunu bildirdi. Bu nedenle soruşturmanın sonucunda ölümle ilgili yeni bulguların ortaya çıkıp çıkmayacağı kamuoyunda merak konusu oldu.