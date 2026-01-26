Ebeveynlik bazen gerçekten bir kriz masasına benziyor. Çocuğunuz paltosunu giymeyi reddediyor, ödev yapmıyor ya da yatma saatine isyan ediyor… Ve siz bir noktada kendinizi “bunu nasıl çözeceğim?” diye düşünürken buluyorsunuz.

Tam da bu noktada, 10 yıl rehine müzakereciliği yapmış eski polis Nicky Perfect, mesleğinden öğrendiği bazı tekniklerin evde de işe yaradığını söylüyor.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nda 30 yılı aşkın süre görev yapan Perfect, verdiği röportajda çocuklarla iletişim kurarken sakin kalmayı ve kontrolü kaybetmemeyi sağlayan üç yöntemi paylaştı.



1. Çocuğa kontrol hissi veren seçenekler sunun

Perfect’e göre çocuklar sınırları zorlamayı sever ve çoğu zaman doğrudan söylenenin tersini yapmak ister. Bu yüzden “çünkü ben öyle söyledim” gibi emir cümleleri yerine, çocuğun kendini sürece dahil hissedeceği küçük seçenekler sunmak işe yarıyor.

Örneğin:

“Paltonu giy!” demek yerine

“Paltonu evde mi yoksa dışarı çıkarken mi giymek istersin?” diye sormak

Burada çocuk seçim yaptığını düşünür ama sonuç yine aynıdır: palto giyilir.

2. Tepki vermeden önce 90 saniye durun

Perfect, kriz anlarında duygusal tepki vermenin işleri büyüttüğünü söylüyor.

Bir FBI ajanından duyduğu şu cümleyi hatırlatıyor:

“İnsanları değiştiremezsin… Tek kontrol edebileceğin şey nasıl tepki vereceğin.”

Çok sinirlendiğiniz anlarda hemen cevap vermek yerine kısa bir duraklama, tartışmanın büyümesini engelleyebilir. Bazen sadece susup dinlemek bile ortamı yatıştırıyor.



3. Çocuğun bakış açısını gerçekten anlamaya çalışın

Perfect’e göre çocuklarla iletişimde en önemli şey, dünyayı onların gözünden görebilmek.

Örneğin yatma saati krizlerinde çocuklar “uyumak istemiyor” değil, aslında oyunun en güzel yerinde bölündüğü için üzülüyor olabilir.

Bu yüzden gece rutinini aniden dayatmak yerine günün başından itibaren sürece yaymak öneriliyor:

“Önce yemek yiyeceğiz, sonra biraz televizyon izleyeceğiz, sonra yatma vakti gelecek.”

Çocuk olacakları önceden bildiğinde kendini daha güvende hissediyor ve öfke nöbetleri azalabiliyor.



Küçük bir hatırlatma

Perfect’in söylediği şey aslında çok basit:

Çocuklar da anlaşılmak istiyor.

Onlara seçenek sunmak, sakin kalmak ve duygularını ciddiye almak işleri kolaylaştırıyor.