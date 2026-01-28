İstanbul'da 10 yıl önce demir doğrama atölyesinde çalışırken başına metal parça saplanıp yüzde 76 oranında bedensel engelli kalan Suriye uyruklu Cuma Tabbas (27), açtığı davayla 5,5 milyon TL maddi ve manevi tazminat kazandı.

Tazminat miktarı yasal faiziyle birlikte 17 milyon 900 bin TL'ye ulaştı. Mahkeme kararının Yargıtay tarafından onanması bekleniyor.

'1 YIL YOĞUN BAKIMDA KALMIŞ'

İş kazası sonrası 1 yıl yoğun bakımda kaldığını söyleyen Cuma Tabbas, ''Kazadan sonrası geçirdiğim 3 yılı tam olarak hatırlamıyorum. Ben yoğun bakımda iken ailem Suriye'ye dönmüş. Geçen süre içinde Suriyeli Hüseyin ile tanıştım ve bana bakacağını söyledi. Ben de onun yanına Konya’ya geldim” ifadelerini kullandı.

'CUMA HER AN ÖLMEK ÜZERE VE BU DAVAYI SONUÇLANMASINI İSTİYOR'

Müvekkilinin beyninde oluşan kitle nedeniyle engelinin sürekli arttığını söyleyen Tabbas’ın avukatı Mavili Tokmak, “Müvekkil yüzde 76 engelli kaldı. Ancak beyninde büyüyen kitle sonucu bu engeli yüzde 90'a doğru gidiyor. Müvekkil her an ölmek üzere ve bu davayı sonuçlanmasını istiyor” diye konuştu.