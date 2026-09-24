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Kaynak: İHA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri aranan şahısların ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Pendik’teki bir otelde denetim yaptı. Denetim esnasında polis ekiplerinin dikkati sonucunda "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan Hüseyin K.’nın otelde olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, Hüseyin K.’nın otelin resepsiyon kısmında telefonla konuştuğunu ve ardından odasına çıktığını belirledi. Bunun üzerine odaya baskın düzenleyen ekipler, Hüseyin K.’yı bir kadınla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin K.’nın üzerinden başkasına ait kimlik çıktığı öğrenildi. Hüseyin K. hakkında başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan da işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.