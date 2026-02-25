Emekli olurken dikkat: Çalışanlara emeklilikte ek ödemelerle 550 bin TL

Çalışanlar, emeklilik veya işten ayrılma durumunda ne kadar kıdem tazminatı alacaklarını merak ediyor. Kıdem tazminatını artıran faktör sadece çalışma süresi ve maaş değil, düzenli ödenen yardımlar da etkili oluyor. Ramazan yardımı gibi tekrar eden destekler bu noktada büyük önem taşıyor.