Milyonlarca çalışan için 2026 kıdem tazminatı taban ve tavan rakamları açıklandı. Memur maaşına oranlanan kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak – 30 Haziran 2026 dönemi için 64.948,77 TL olarak resmileşti. Kıdem tazminatı alt sınırı ise brüt asgari ücret, yani 33.030 TL oldu.
Emekli olurken dikkat: Çalışanlara emeklilikte ek ödemelerle 550 bin TL
Asgari ücret ve memur maaşı kat sayısının açıklanmasıyla 2026 kıdem tazminatı taban ve tavanı belli oldu. Ramazan yardımı ve diğer düzenli ödemeler, çalışanların kıdem tazminatını ciddi şekilde artırarak 10 yıllık iş süresinde 550 bin TL’ye kadar çıkarabiliyor.Derleyen: Tuğçe Nur Acar
Çalışanlar, emeklilik veya işten ayrılma durumunda ne kadar kıdem tazminatı alacaklarını merak ediyor. Kıdem tazminatını artıran faktör sadece çalışma süresi ve maaş değil, düzenli ödenen yardımlar da etkili oluyor. Ramazan yardımı gibi tekrar eden destekler bu noktada büyük önem taşıyor.
İşçilere düzenli ödenen tüm yardımlar kıdem tazminatı hesaplamasına dahil ediliyor. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in aktardığına göre giydirilmiş brüt ücrete eklenecek ödemelerin düzenli olması gerekiyor. Bir kere yapılan destekler tazminata dahil edilmiyor; sürekli olması şart. Örneğin bir iş yeri her yıl ramazan yardımı yapıyorsa, bu tazminata katılıyor.
Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı ve erzak yardımı gibi sosyal nitelikli ödemeler hesaplamaya ekleniyor. Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı yardımı veya bedeli de brüt ücrete dahil sayılabiliyor. Ayrıca unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk zammı, temettü ödemeleri, taşıt yardımı ve yıpranma tazminatı da düzenli ise kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıyor.
Sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, aydınlatma, yakıt ve su bedeli gibi ayni veya nakdi menfaatler de sürekli verilmesi halinde brüt ücrete ekleniyor. Teşvik primleri ve düzenli prim ödemeleri de kıdem tazminatı matrahına dahil ediliyor.
BRÜT MAAŞA DAHİL EDİLMEYENLER
Tazminat hesabında bazı ödemeler dikkate alınmıyor. Bunlar arasında yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, genel tatil ücreti, doğum ve ölüm yardımı, devamlı olmayan primler, fazla çalışma ve mesai ücretleri yer alıyor.
EK ÖDEMELERLE 550 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR
Düzenli yapılan ödemeler, kıdem tazminatını 550 bin TL’ye kadar yükseltebiliyor. Örnek hesaplamaya göre, 10 yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı brüt ücreti üzerinden 50.000 TL olarak hesaplanıyor. İşçiye yılda bir kez verilen maaş ikramiyesi de 50.000 TL ekleniyor. Ramazan yardımı 10.000 TL olarak dikkate alındığında, giydirilmiş ücret 55.000 TL’ye ulaşıyor. Ek ödemeler dahil edilmezse tazminat 500.000 TL, eklendiğinde ise toplam 550.000 TL oluyor.
KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIYOR?
Son iş yerinde en az bir yıl çalışanlar, kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alabiliyor. İstifa edenler alamıyor, ancak bazı istisnalar bulunuyor: Emeklilik, askere gitme, kadınlarda evlilik üzerinden bir yıl geçmeden ayrılma ve emeklilik için yaş dışında şartları tamamlamak gibi.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Kıdem tazminatı, yasa gereği son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan süre ile son brüt maaş çarpılarak tazminat bulunuyor. Sadece damga vergisi kesiliyor.
BRÜT MAAŞ HESABI
Brüt maaş, sadece aldığınız ücret değil, size düzenli ödenen tüm paralardan oluşuyor.
GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET NEDİR?
Yasal kesintilerden önceki ücret brütü oluşturuyor. Giydirilmiş brüt ücrette, yıl içinde düzenli ödenen tüm ayni ve nakdi ödemeler ekleniyor. Örneğin brüt ücreti 50.000 TL olan bir çalışana yılda iki kez 10’ar bin TL ikramiye verilirse, toplam 20.000 TL 12’ye bölünüp brüt ücrete ekleniyor; böylece brüt ücret 51.667 TL oluyor. Düzenli olmayan mesai ve primler dikkate alınmıyor.