Ergani Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı oturumla görülen karar duruşmasına tutuklu sanık M.Ç. (17) ve tutuksuz yargılanan diğer kuzen İ.Y.T. (17) katılmazken, maktulün babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

ACILI BABADAN EN AĞIR CEZA TALEBİ

Duruşmada söz alan maktul Yasemin Yıldırım’ın babası, kızının ölümüne sebep olan sanıkların hiçbir indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, toplanan deliller doğrultusunda sanıklar M.Ç. ve İ.Y.T.’nin üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını ve mevcut hukuki durumlarının devamını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

BİR KUZENE AĞIR CEZA, DİĞERİNE BERAAT

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimini göz önünde bulundurarak şu karara vardı:

Sanık M.Ç. (17) "Çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık İ.Y.T. (17) Üzerine isnat edilen suçtan somut delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni, 18 Haziran 2025 tarihinde kendi oturdukları sitenin içerisindeki bir binanın yangın merdiveninde bulunmuştu.

Olayın ardından sarsıcı cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, küçük kızın kuzenleri M.Ç. ve İ.Y.T.'yi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.Y.T. ise o dönem adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.