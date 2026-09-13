10 yaşında başladı 13 yaşında milyoner oldu: Herkesin çöpe attığını paraya çevirdi

TOPLADIĞI ALÜMİNYUMLARI GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNE GÖTÜRDÜ

Kafeler, barlar, işletmeler ve komşularından kutuları kendisine ayırmalarını talep eden Ryan, topladığı alüminyumları geri dönüşüm merkezlerine götürdü. Elde ettiği geliri ise ihtiyaç sahipleri için gıda satın almak ve yerel gıda bankalarına destek olmak amacıyla kullanmaya başladı.

İlk dönemlerde haftada sadece birkaç yüz kutu toplayan Ryan'ın çalışması zaman içinde giderek büyüdü. Ailesi de gittikçe artan kutu miktarını yönetebilmek için sürece destek verdi. Hatta başlangıçta kutuları daha az yer kaplamaları için otomobille ezerek sakladıkları ifade edildi. Ryan'ın küçük çaplı girişimi kısa süre içinde ciddi bir geri dönüşüm operasyonuna dönüştü.