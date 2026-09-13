İngiltere'nin West Midlands bölgesinde Solihull şehrinde ikamet eden Ryan Hulance, 10 yaşındayken başladığı geri dönüşüm projesiyle 13 yaşında milyoner oldu.
10 yaşında başladı 13 yaşında milyoner oldu: Herkesin çöpe attığını paraya çevirdi
İngiltere vatandaşı 13 yaşındaki Ryan Hulance, bugün 1,5 milyondan fazla alüminyum kutuyu geri dönüştüren bir işe imza attı. Yaptığı işle milyoner olan Ryan, topladığı kutulardan elde edilen gelirle yerel gıda bankalarına yaklaşık 18 bin sterlin destek verdi.Kaynak: Haber Merkezi
13 YAŞINDA MİLYONER OLDU
Ryan'ın bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon alüminyum kutuyu geri dönüştürdüğü ve kazanılan gelirle yerel gıda bankaları ile yardım kuruluşlarına yaklaşık 18 bin sterlin destek sağladığı öğrenildi.
Ryan, geri dönüşüm çalışmalarına 22 yılının Kasım ayında sadece 10 yaşındayken başladı. Geri dönüşüm merkezlerinin boş içecek kutularını satın alan Ryan, çevresindeki işletmelerle iletişim kurarak kullanılmayan kutuları toplamaya başladı.
TOPLADIĞI ALÜMİNYUMLARI GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNE GÖTÜRDÜ
Kafeler, barlar, işletmeler ve komşularından kutuları kendisine ayırmalarını talep eden Ryan, topladığı alüminyumları geri dönüşüm merkezlerine götürdü. Elde ettiği geliri ise ihtiyaç sahipleri için gıda satın almak ve yerel gıda bankalarına destek olmak amacıyla kullanmaya başladı.
İlk dönemlerde haftada sadece birkaç yüz kutu toplayan Ryan'ın çalışması zaman içinde giderek büyüdü. Ailesi de gittikçe artan kutu miktarını yönetebilmek için sürece destek verdi. Hatta başlangıçta kutuları daha az yer kaplamaları için otomobille ezerek sakladıkları ifade edildi. Ryan'ın küçük çaplı girişimi kısa süre içinde ciddi bir geri dönüşüm operasyonuna dönüştü.
200 TEDARİKÇİDEN 20 BİN ALÜMİNYUM KUTU TOPLADI
2026 senesinin Mart ayında paylaşılan haberlere göre Ryan, yaklaşık 200 düzenli tedarikçiden haftada 20 bin civarında alüminyum kutu toplamaya başladı.
Toplanan kutuların hacmi o kadar arttı ki aile evindeki depolama alanı yetersiz kalmaya başladı. Projenin büyümesiyle beraber aileye, kutuları daha kolay sıkıştırıp balyalamasını sağlayan endüstriyel bir makine de verildi.
Güncel verilere göre Ryan'ın topladığı yaklaşık 1,5 milyon kutudan elde edilen gelirle yerel gıda bankaları ve çeşitli yardım kuruluşları için yaklaşık 18 bin sterlin toplandı.
OKULDAN SONRA SAATLERİNİ BU İŞE AYIRIYOR
Ryan, tüm bu çalışmaları okul hayatını devam ettirerek yapıyor. Haberlerde, 13 yaşındaki çocuğun haftada 20 saate kadar zamanını kutuları toplamak, ayırmak ve geri dönüşüme hazırlamak için harcadığı ifade ediliyor.
Ryan'ın birkaç yüz kutuyla başlayan çalışması bugün haftada yaklaşık 20 bin kutunun toplandığı, 200 civarında düzenli tedarikçinin bulunduğu büyük bir topluluk projesine dönüşmüş durumda.