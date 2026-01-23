İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bazı adli soruşturmalarda jandarmaya görev vermesi, “polisle savcılık arasında ne oluyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. T24 yazarı Tolga Şardan’ın aktardığı kulislere göre, İstanbul Emniyeti ile İstanbul Adliyesi arasındaki gerginlik bir süredir aşılamazken; İspanya açıklarında yakalanan yaklaşık 10 ton kokain operasyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek arasında “sübliminal mesaj” tartışmalarını büyüttü.

SAVCILIĞIN JANDARMAYA GÖREV VERMESİ DİKKAT ÇEKTİ

T24 yazarı Tolga Şardan’ın “Büyüteç”te aktardığı kulis bilgilerine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bazı adli soruşturmalarda jandarmaya görev vermesi, güvenlik-yargı hattında dikkat çeken bir işaret olarak değerlendiriliyor. Bu tercih, kamuoyunda “Polisle savcılık arasında ne oluyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Şardan’ın aktardığına göre, İstanbul Emniyeti ile İstanbul Adliyesi düzeyinde bir süredir devam eden ve “henüz aşılamamış” bir soğukluk bulunuyor.

“RAHATSIZLIK YUKARIYA İLETİLDİ” İDDİASI

Yazıda yer alan kulislerde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in bu rahatsızlığını uzun süredir “yukarıya” ilettiği iddia ediliyor. Gerginliği tetikleyen unsurlardan biri olarak ise Can Holding dosyasında, kabinenin önemli bir ismi ile bir bakan yardımcısının çocuklarının adının geçtiği öne sürülüyor. Aynı dosya kapsamında, bakan yardımcısının oğluna geçen ekimde gözaltı yapılmak istendiği iddiası da kulislerde anılan başlıklardan.

ANKARA’YA UZANAN YANSIMALAR: “BİR GECEDE GÖREVDEN ALINDI” KULİSİ

Şardan’ın yazısına göre, Gürlek’in emniyetle yaşadığı sorunların İstanbul’la sınırlı kalmadığı; şikâyet sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Gökhan Yücel’i bir gecede görevden uzaklaştırdığı ileri sürülüyor.

Aynı dönemde, yine İstanbul kaynaklı iddialar arasında, olası kabine değişikliği senaryolarında Akın Gürlek’in İçişleri Bakanı olabileceği konuşulduğu; ancak bu konuda “henüz bir ilerleme olmadığı” da not ediliyor.

10 TON KOKAİN OPERASYONU: “TÜRKİYE İLE İLGİSİ YOK” — “TÜRKİYE BAĞLANTILI” GERİLİMİ

Gazeteci Tolga Şardan yazısında “fay hattını” hareketlendirdiği belirtilen başlıca gelişme, İspanya açıklarında yaklaşık 10 ton kokain yakalanan operasyon oldu.

Şardan'ın kulis aktarımına göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazeteci Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada, kokain yakalanan geminin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığını ifade etti. Buna karşılık Başsavcı Akın Gürlek’in, geminin Türkiye bağlantılı olduğu iddiasıyla aralarında “Bataklık” dosyası sanıklarından Çetin Gören’in de bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldırdığı ileri sürüldü.

Bu sürecin hemen ardından Bakan Yerlikaya’nın, uyuşturucuyla mücadeleyi vurgulamak amacıyla İzmir merkezli 14 kente yayılan “tarihin en büyük torbacı” operasyonu yapıldığını ve 641 şüphelinin gözaltına alındığını duyurduğu hatırlatıldı.

Şardan’ın yazısında dikkat çekilen bir diğer nokta ise, bu açıklamadan 48 saat geçmeden İstanbul Adliyesi’nin, Bakan Yerlikaya’nın “Türkiye ile ilgisi yok” dediği gemi operasyonu kapsamında Çetin Gören’le birlikte 10 şüpheliyi tutukladığı iddiası.

“SÜBLİMİNAL MESAJLAR” DEĞERLENDİRMESİ

Yazıda, tarafların kamuoyu önünde sessiz kalmasına karşın, yargı ve güvenlik bürokrasisinde “sübliminal mesajlar” içerdiği yorumlanan adımların arttığı değerlendirmesi yapılıyor.

Not: Bu haber metni, T24 yazarı Tolga Şardan’ın köşe yazısında aktardığı kulis iddiaları temel alınarak derlenmiştir. Resmî makamlarca doğrulanmış/inkâr edilmiş yeni bir açıklama bulunması halinde metin güncellenebilir.