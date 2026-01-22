İspanya’da bir gemide ele geçirilen 10 ton kokainle bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, bazı ulusal basın organlarında yer alan “Atlantik Okyanusu’nda bir gemide 10 ton uyuşturucu ele geçirildi” yönündeki haberlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldı. Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüpheliler, “örgüt kurma”, “uyuşturucu ticareti” ve “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlamalarıyla hâkim karşısına çıktı. Tutuklanan isimler arasında Çetin G., Engin Ç., Mesut Y., Fares D., Semra A., Ahmet A., Abdurrahman K., Sulayman M., Mehmet Murat B. ve İbrahim Y. yer aldı. A.A. ve M.B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kamer Shipping) ile bağlantılı taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına resen el konulduğu bildirildi.