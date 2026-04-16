10 siyasi partiye yönelik mali denetim gerçekleştirildi.

Buna göre, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Yüce Diriliş Partisi, Demokrat Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Doğru Yol Partisi, Gelecek Partisi, Komünist Parti ve Adalet Partisi'nin 2022'ye ait mali denetimleri yapıldı.

Anayasa Mahkemesi, esas incelemesi sonucu söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.