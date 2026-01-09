Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, basın sektörünün kronikleşen sorunları çözülmeden bu özel günün “bayram” olarak anılamayacağını söyledi.

“BAYRAM DEĞİL, DAYANIŞMA GÜNÜ”



Basın emekçilerinin uzun süredir ağır ekonomik ve mesleki baskılar altında çalıştığını belirten Kolaylı, 10 Ocak’ın bugün gelinen noktada bir kutlama gününden ziyade dayanışma ve mücadele günü olarak anlam kazandığını ifade etti.

BASIN 2026’YA AĞIR SORUNLARLA GİRDİ



Kolaylı, basın sektörünün 2026 yılına ekonomik darboğaz, güvencesiz istihdam, mesleki itibar kaybı, dijital yayıncılıkta artan denetimler ve hukuki belirsizliklerle girdiğine dikkat çekti. Bu sorunların yalnızca gazetecileri değil, demokrasinin sağlıklı işleyişini de doğrudan etkilediğini vurguladı.

“SORUNLAR ARTIK SÜRDÜRÜLEMEZ NOKTADA”



Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na bağlı 9 federasyon, 91 gazeteciler cemiyeti ve çok sayıda basın meslek örgütü adına konuşan Kolaylı, medya kuruluşlarının ve basın çalışanlarının yaşadığı sorunların artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığını belirtti.

KAPSAMLI MESLEKİ DÜZENLEME ÇAĞRISI



Basın alanında uzun süredir kapsamlı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Kolaylı, basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, dijital yayıncılıktan mesleki standartlara kadar birçok alanda özgürlükçü, çağdaş ve uygulanabilir yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“YASAL BOŞLUKLAR GERÇEK GAZETECİLİĞE ZARAR VERİYOR”

Mesleki düzenleme eksikliğinin etik dışı yayıncılığı teşvik ettiğini ifade eden Kolaylı, hiçbir mesleki yeterliliği olmayan kişilerin gazeteci kimliğiyle sektörde yer almasının önünün açıldığını belirtti. Bu durumun, büyük fedakârlıklarla mesleğini sürdüren gerçek gazetecilere zarar verdiğini kaydetti.