YENİÇAĞ - 10 Nisan 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 181'İNCİ YIL DÖNÜMÜ... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜLKEMİZ GÜVENLİ LİMAN

Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Polislerin devletin göz bebeği olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bölgede kriz derinleşirken ülkemiz güvenli liman olmuştur.” dedi.

CEM TOKER'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR: ÖCALAN'A TAVİZ VEREREK TÜRK MİLLETİNDEN DESTEK ALAMAZSINIZ

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, Özgür Özel'in ara seçim çıkışını, İBB davasının evrildiği aşamayı ve gelecek seçimlerdeki muhtemel senaryoyu değerlendirdi. "DEM', PKK'ya, Öcalan'a taviz vererek Türk milletinden destek alamazsınız" dedi.

SKANDAL REKTÖR: TBMM'YE VE CUMHURİYETE HAKARETLER... SÜREÇ BİTMEDEN ATAYACAĞI İSİMLERİ İLAN ETTİ

Şırnak Üniversitesi’nin tartışmalı rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, yeni bir skandala imza attı. Alkış, üniversitedeki atamaları sadakate göre yapacağını ifade edip TBMM’deki milletvekillerine ve cumhuriyete ağır hakaretlerde bulundu. İlan süreci devam etmesine rağmen atayacağı isimleri duyurdu.

YENİ SİGARA YASAKLARI YOLDA: SATIŞA KISITLAMA İÇİLEN MEKANA YASAK: NAKİTLE ALINAMAYACAK

Türkiye’de 2040’ta tütün satışları tamamen yasaklanıyor. Restoranlarda servis alanında sigara içilmesi son buluyor, çocuklara satışa hapis cezası geliyor ve ihlallere dev yaptırımlar yolda.

BOLU BELEDİYESİ'NE BİR OPERASYON DAHA: 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Bolu Belediyesi'ne gece yarısı operasyonu düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz dahil 2 kişi gözaltına alındı

BİR CHP'Lİ BELEDİYEYE DAHA OPERASYON İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz, Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendiğini açıkladı. Belediye Başkanı'nın telefonuna ulaşılamıyor...

ESKİ BAKAN’DAN GÜNDEMİ SARSAN İTİRAF: ABD’NİN ÜÇ BAŞKANI İRAN’LA SAVAŞI REDDETMİŞ

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran’a saldırı talebinin geçmişte ABD başkanları tarafından reddedildiğini, bu talebi kabul eden tek liderin Donald Trump olduğunu öne sürdü.

TRUMP, NATO’YA ÖFKESİNİ RUTTE’YE KUSTU: KRİTİK GÖRÜŞMEDE TEHDİT YAĞMURU

ABD Başkanı Trump’ın NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşmesinde adeta ‘öfke kustuğu’ öğrenildi. ABD basını gergin geçen görüşmenin ‘tehdit yağmuru’ şeklinde gerçekleştiğini yazdı.

PEZEŞKİYAN’DAN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ: İRAN’A SALDIRILARI KINAYAN TUTUMU TAKDİR EDİYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkiye’ye övgü dolu sözler geldi. Pezeşkiyan, Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" dedi.

AB’DE ÇARPICI ANKET: ABD ARTIK MÜTTEFİK DEĞİL, TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜYOR

AB üyesi 6 ülkede yapılan araştırmada, Donald Trump yönetimindeki ABD’yi “yakın müttefik” olarak görenlerin oranı yüzde 12’de kalırken, yüzde 36’lık kesim Washington’u Avrupa için tehdit olarak değerlendirdi.

MELANİA TRUMP'TAN JEFFREY EPSTEİN İDDİALARINA YANIT

Trump'ın eşi Melania Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı ve onun suçlarından haberdar olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu savundu.

MERKEZ BANKASI 57,3 TON ALTIN SATIŞI YAPTI: REZERVLER ERİTİLİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Türk lirasını desteklemek amacıyla rezervlerinden gerçekleştirdiği altın satışları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Ekonomist Uğur Gürses tarafından yapılan hesaplamalara göre toplam altın satışı 57,3 tona yükselirken, swap işlemleri 75,7 tona ulaştı.

MERKEZ BANKASI'NDAN ÇARPICI BİLANÇO: 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Aralık 2025’te sona eren 94. hesap dönemine ilişkin bilançosunu yayımladı. Resmi Gazete’de yer alan verilere göre, Banka’nın yıl sonu finansal görünümü dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

“EYVAH SAVAŞ BİTMEDİ; ALTIN ÇÖKECEK” DİYENLERE CEVAP

Sonuç olarak; bugünkü altın fiyatını sadece faizle ya da sadece savaşla açıklamak eksik kalır. Burada çok daha büyük bir hikâye yazılıyor. Evet bugün piyasalar hâlâ beklemede olabilir. Altın hâlâ yatay görünebilir. Ama bu sizi yanıltmasın. Çünkü perde arkasında üç büyük dalga birleşiyor...

GALATASARAY’DA "HAİN" ALARMI: OKAN BURUK’UN İSYANI SONRASI YÖNETİMİ HAREKETE GEÇİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasının ardından ilk 11’in maç öncesinde dışarıya sızdırıldığını ifade ederek “hain” çıkışı yaptı. Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu olay sonrası dikkat çeken bir adım atmaya hazırlandığı aktarıldı.

NBA’DE TÜRK YILDIZLARI: ALPEREN ŞENGÜN ADEM BONA'YA KARŞI

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Adem Bona’lı Philadelphia 76ers’ı 113-102 mağlup etti.

👀Palu Ailesi belgeseli gündemde

Palu Ailesi üzerine hazırlanan belgesel, yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin en çok konuşulan aile vakalarından birini ele alan yapımda, olayın bilinmeyen yönleri, tanık ifadeleri ve sürece dair detaylar izleyiciyle buluşuyor. Belgesel, hem olayın hafızalardaki yerini tazelerken hem de sosyal medyada yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

🐈Kedisinin kısırlaştırılması için “sünnet töreni” düzenledi

Bir vatandaşın kedisini kısırlaştırması için “sünnet töreni” konseptinde organizasyon yapması sosyal medyada gündem oldu. Davetiye, süsleme ve ikramlarla gerçekleştirilen etkinliğin görüntüleri kısa sürede yayılırken, bazı kullanıcılar durumu eğlenceli buldu, bazıları ise eleştirdi. Paylaşımlar, sosyal medyada hem mizah hem de tartışma konusu haline geldi.