Türkiye Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen, Dünya Böbrek Günü kapsamında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

10 MİLYON VATANDAŞ BÖBREK YETERSİZLİĞİ RİSKİ ALTINDA

Ülkemizde kronik böbrek hastalığının ciddi boyutlara ulaştığını belirten Türkmen, hastalığın sinsi ve ilerleyici doğasına dikkat çekti. Türkmen'in paylaştığı verilere göre, Türkiye'de kronik böbrek hastalığı sıklığı yüzde 16 seviyesine yükseldi. Bu oran, yaklaşık 10 milyon vatandaşın böbrek yetersizliği riski altında olduğunu gösteriyor.

Hastalığın erken evrede yakalanması halinde ilerlemesinin durdurulabileceğini veya yavaşlatılabileceğini ifade eden uzman, düzenli sağlık kontrollerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Son evre böbrek yetmezliğinde böbrek fonksiyonları yüzde 15'in altına düştüğünde hastalar için diyaliz veya organ nakli tek seçenek haline geliyor.

Her yıl yaklaşık 13 bin yeni hastanın diyaliz programına katıldığını belirten Türkmen, Türkiye'de yıllık böbrek nakli sayısının ise 3 bin 500 civarında kaldığını açıkladı. Organ naklinin, diyalize kıyasla hem yaşam kalitesini yükselttiğini hem de yaşam süresini anlamlı şekilde uzattığını dile getirdi.Türkiye'nin organ nakli cerrahisinde önemli başarılara imza attığını ancak bağış oranlarının yetersiz kaldığını kaydeden Türkmen, Batı ülkelerinde nakillerin yüzde 90'ının kadavradan yapıldığını, Türkiye'de ise tam tersine yüzde 90'ının canlı donörlerden gerçekleştiğini belirtti.

Milyon nüfus başına kadavra bağış sayısının Türkiye'de yaklaşık 5 olduğunu, ABD ve İspanya gibi ülkelerde bu rakamın 50'lere ulaştığını ifade etti.Donör eksikliğini gidermek için çapraz nakil sisteminin büyük potansiyel taşıdığını söyleyen Türkmen, bu sistemin nakil sayılarını en az yüzde 10 artırabileceğini vurguladı.

Yeni yönetmeliklerle beyin ölümü tespit edilen vakalarda ailelere ulaşımın kolaylaşmasının olumlu bir adım olduğunu, ancak toplumsal farkındalığın daha da artırılması gerektiğini ekledi.Prof. Dr. Türkmen, organ naklinin hastalar için yeni bir hayat anlamına geldiğine işaret ederek, diyalizdeki kadınların anne olma şansının düşük olduğunu ancak başarılı nakil sonrası kliniklerinde yaklaşık 200 nakilli annenin bulunduğunu paylaştı.

ERKEN TANI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Erken tanı, organ bağışı bilincinin yükseltilmesi, nakil sonrası düzenli takip ve merkezlerin başarı oranlarına göre denetlenmesinin, Türkiye'nin böbrek sağlığı politikası için vazgeçilmez olduğunu belirten Türkmen, vatandaşları böbrek sağlıklarını korumaya ve düzenli kontrole davet etti.