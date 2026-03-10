10 kişinin öldüğü saldırıdan ChatGpt’yi sorumlu tuttular: Sırdaş ve müttefik gibi kullanıldı

Kanada’nın Ontario eyaletinden 48 yaşındaki Alan Brooks da ChatGPT’ye karşı dava açtı. Brooks, iki yıldan uzun süre ChatGPT’yi bir 'kaynak aracı' olarak kullandığını, ancak zamanla sohbet robotunun kendisini “duygusal olarak manipüle edip sanrılar yaşamaya ittiğini” öne sürdü.