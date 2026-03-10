Dünyada en çok kullanılan yapay zeka tabanlı uygulamalardan ChatGPT hakkında bir dava açıldı. Kanada’da şubat ayında meydana gelen bir okul saldırısında ağır yaralanan bir kızın ailesi, yapay zeka platformu geliştiricisi OpenAI’ye dava açtı. Aile, şirketin saldırganın toplu saldırı planladığını bildiğini öne sürdü.
10 kişinin öldüğü saldırıdan ChatGpt’yi sorumlu tuttular: Sırdaş ve müttefik gibi kullanıldı
Yapay zeka tabanlı sohbet uygulaması ChatCPT hakkında bir dava daha açıldı. Davada, Kanada’da 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren kişinin uygulamayı “Müttefik ve sırdaş” gibi kullandığı iddia edildi.Serkan Talan
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, aile, ChatGPT'nin saldırgan tarafından "sırdaş, işbirlikçi ve müttefik" gibi kullanıldığını ve saldırının planlanmasına "yardımcı olacak şekilde" davrandığını öne sürdü.
British Columbia Yüksek Mahkemesine açılan dava dilekçesinde, şirketin “Tumbler Ridge’deki toplu saldırı gibi büyük can kaybına yol açacak bir eylemi planlamak için saldırganın ChatGPT’yi kullandığına dair özel bilgiye sahip olduğu” iddia edildi.
Aile, saldırıda yakın mesafeden üç kurşunla vurulan öğrencinin kalıcı bilişsel ve fiziksel engellere yol açabilecek ağır beyin hasarı aldığını ifade etti.
POLİSLE İLETİŞİME GEÇMEDİLER
Şirket ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin faaliyetlerini değerlendirdiğini ancak polisle iletişime geçmediğini açıkladı. Söz konusu kişinin aylar sonra Kanada’nın en ağır okul saldırılarından birini gerçekleştirdiği belirtildi.
Şirket, saldırganın yapay zeka platformu hesabının kapatıldığını ancak ikinci bir hesap kullanarak yasağı aştığını bildirdi.
Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybederken 27 kişinin yaralanmıştı
DAHA ÖNCE DE DAVALAR AÇILMIŞTI
Yapay zeka uygulaması ChatGPT, daha önce de bazı ölümlerden sorumlu tutularak hakkında dava açılmıştı. Yapay zeka uygulamasını geliştiren şirket OpenAI, geçen yıl bazı kullanıcıları intihara sürüklediği ve sanrılara yol açtığı gerekçesiyle açılan 7 dava ile karşı karşıya kaldı.
Kaliforniya mahkemelerinde açılan davalarda, kasten ihmalkârlık, istem dışı adam öldürme, intihara yardım gibi suçlamalar yer aldı. Davacılardan dördü intihar sonucu hayatını kaybetti.
Kanada’nın Ontario eyaletinden 48 yaşındaki Alan Brooks da ChatGPT’ye karşı dava açtı. Brooks, iki yıldan uzun süre ChatGPT’yi bir 'kaynak aracı' olarak kullandığını, ancak zamanla sohbet robotunun kendisini “duygusal olarak manipüle edip sanrılar yaşamaya ittiğini” öne sürdü.