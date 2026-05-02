Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Göztepe’yi ağırladı.

GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 32. dakikada Juan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Arda’nın sağdan gönderdiği pasa hareketlenen Juan, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekip, 42. dakikada önemli bir kayıp yaşadı. Mustafa Eskihellaç, Antunes’e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İlk yarı Göztepe’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ONUACHU’NUN GOLÜ İPTAL

İkinci yarıda eksik olmasına rağmen baskısını artıran Trabzonspor, beraberlik için yüklenirken Paul Onuachu’nun bulduğu gol, faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

UMUT NAYİR SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Bordo-mavililer, uzatma dakikalarında aradığı golü buldu. 90+3. dakikada Umut Nayir sahneye çıkarak skoru 1-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Trabzonspor, bu sonuçla puanını 66’ya yükseltti. Göztepe ise 52 puana ulaştı.

Trabzonspor, ligde bir sonraki hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Gaziantep FK’yi ağırlayacak.

TRABZON'DA CEZALI İSİMLER

Mustafa Eskihellaç, mücadelenin ilk yarısında gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Deneyimli sol bek, bu sonuçla gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan Wagner Pina da 80. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve bir sonraki maçta takımdaki yerini alamayacak.