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Kaynak: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlayan bir şebekenin olduğu bilgisini aldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi, 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlarından gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadında haklarında başlatılan adli işlemin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2 kişi da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.