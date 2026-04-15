Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli eğitim programları sonunda geçerli sertifika verecekleri vaadiyle öğrencileri ağlarına düşüren ve karşılığında sahte belge düzenleyen 18 kişilik bir şebeke tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından savcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke üyelerini yakalamak için dev bir operasyon başlattı. Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun illerinde önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın en dikkat çeken detayını ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ortaklaşa yürütülen finansal incelemeler oluşturdu. Uzmanların yaptığı dijital ve bankacılık incelemeleri sonucunda:

Şüphelilerin hesaplarında toplamda 1 milyar 517 milyon lirayı aşan devasa bir para trafiği tespit edildi.

Şebekenin, "eğitim ve sertifika" adı altında topladıkları paraları farklı hesaplar üzerinden aklamaya çalıştığı üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Gözaltına alınan 17 şüpheli, ifade işlemleri için Aydın İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ve dokümanlar incelemeye alınırken, dolandırılan mağdur sayısının tespiti için çalışmalar devam ediyor.