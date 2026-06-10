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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ - 10 Haziran 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

CHP'DE 9 KİŞİ KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı saat 13.00'te toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor. CHP'de 9 kişi kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'NIN HEDEFİNDE CHP VARDI: KAVGALI MUHALEFETTEN ÜLKEYE FAYDA GELMEZ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'ye yüklendi. Şikayet edenin de dava açanın da CHP’li olduğunu söyleyen Erdoğan, “Tembel, vizyonsuz, kavgalı muhalefetten kimseye fayda gelmez." dedi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NDAN ÖCALAN MİTİNGLERİNE HODRİ MEYDAN: 27 HAZİRAN'DA MİLLETİMLE ORADAYIM

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararının, vatandaşın gerçek gündemlerini unutturmak için kurgulanmış siyasi bir operasyon olarak değerlendiren Dervişoğlu, DEM Parti'nin Öcalan mitinglerine sert çıktı. 27 Haziran'da Tandoğan'dayım dedi.

BİR PARTİ HAKKINDA DAHA 'MUTLAK BUTLAN' KARARI

CHP kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararına tepkiler sürerken, Anavatan Partisi'nin 2023'te yapılan büyük kongresi de mahkeme kararıyla iptal edildi. Sahte imza iddiaları ve kriminal inceleme raporları sonrası alınan kararın genel başkanlık sonucunu etkilediği değerlendirildi.

ALİ BABACAN: TARİHTE EN ÇOK FAİZİ ERDOĞAN ÖDETTİ, ARA ZAM ASGARİ ÜCRETLİNİN HAKKI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirerek, faiz harcamalarının tarım desteğinin 16 katına ulaştığını belirtti. Enflasyon karşısında eriyen asgari ücrete de değinen Babacan, 1 Temmuz'da ara zam yapılmamasının hak gaspı olduğunu savundu.

TANJU ÖZCAN HAKKINDA CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI İDDİASI

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

ÖZEL HABER YENİÇAĞ

AK PARTİLİ BELEDİYEDE KPSS PUANLARIYLA MI OYNANDI? BELEDİYE YENİÇAĞ'A KONUŞTU

AK Partili Ordu-Mesudiye Belediyesi, personel alımı için verdiği ilanda 7 aday belirledi. Adayların KPSS puanına göre değerlendirileceği alım ilanında puanların virgülden sonraki kısımları yazılmadı. Yayımlanan listeye göre 3 aday 68 tam puan aldı. Belediye yetkilileri YENİÇAĞ'a konuştu.

37 YILLIK TÜRK OTOMOTİV DEVİ İFLAS ETTİ: YURT DIŞINDA DA FAALİYETTEYDİ

37 yıldır otomotiv sektöründe olan Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi. 200'den fazla çalışanı ve yıllık 5 milyonluk üretim kapasitesi bulunan şirketin iflas kararı resmen onaylandı.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

Köşe yazısı - Berna Can

BİR BAKAN NEDEN KUDÜS’E VALİ OLMAK İSTER?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin 6 Haziran 2026 tarihinde AK Parti Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşma hem büyük yankı uyandırdı, hem de ciddi eleştiri aldı.

DÜNYA YENİÇAĞ

PİLOTUN LİSANSIZ OLDUĞU 17 YIL SONRA FARK EDİLDİ: FİLMLERİ ARATMAYAN OLAY

Kanada’da Air Canada hava yolu şirketinde görev yapan bir pilotun, yaklaşık 17 yıl boyunca gerekli lisansa sahip olmadan 900’den fazla uçuş gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olayın ardından pilot gözaltına alındı.

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: LİDERLERİMİZ BU KADAR KOLAY ŞEHİT EDİLMEMELİ

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, asıl önceliğin iç birlik olduğunu, eğer milli birlik sağlanırsa İran'ı kimsenin teslim almayacağını söyledi.

AB'DEN SAVUNMA SANAYİSİNDE BÜROKRATİK DEVRİM: İZİN SÜRELERİNE 102 GÜN SINIRI

Avrupa Birliği (AB), savunma hazırlığını artırmak ve savunma sanayisinin rekabet gücünü güçlendirmek amacıyla bürokrasiyi azaltacak yeni düzenlemeler üzerinde uzlaştı. Ortak alım kolaylığından fonlama süreçlerinin sadeleştirilmesine kadar birçok köklü değişiklik içeren paket, onay için gün sayıyor.

EKONOMİ YENİÇAĞ

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ MARKALARI AÇIKLANDI: ZİRVEDEKİ İSİM DEĞİŞMEDİ

Brand Finance’ın 2026 raporuna göre Türk Hava Yolları (THY), yaklaşık 2,9 milyar dolarlık marka değeriyle Türkiye'nin en değerli markası unvanını açık ara korudu. işte Türkiye'nin en değerli markalarının sıralaması...

PİYASALARIN GÖZÜ YARIN 14.00’E KİLİTLENDİ: ERDOĞAN’IN FAİZ ÇIKIŞI KARARI ETKİLEYECEK Mİ?

Merkez Bankası yarın 14.00’de faiz kararını açıklayacak. Erdoğan’ın "Faizin olduğu yerde bereket olmaz" çıkışı sonrası piyasalarda yeniden "Faiz politikasında bir değişim olur mu?" sorusu gündeme gelmişti. Faiz kararı yarın nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.

TARLADAN FIRINA FİYAT UÇURUMU: BUĞDAY 5, EKMEK 20 TL

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı yeni dönem buğday alım fiyatları, artan maliyetler karşısında üreticinin beklentilerini karşılamadı. Bursa’nın Karacabey ilçesinde hasadın başlamasıyla birlikte çiftçiler, ekmek fiyatlarındaki artışın sorumlusu olarak gösterilmelerine tepki gösterdi.

SPOR YENİÇAĞ

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU: DÜNYA KUPASI'NDA İLK KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında karşılaşacağı Avustralya mücadelesinin hakemi belli oldu. İşte detaylar...

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

1) Kısmetse Olur yarışmacısı Eftelya, Ankara’da deniz olmadığını öğrenince gündem oldu

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Eftelya, Ankara’da deniz olmadığını öğrendiği anlara ilişkin paylaşımlarıyla sosyal medyada viral oldu. Şaşkınlığı ve verdiği tepkiler kullanıcıları güldürürken, konu kısa sürede çok sayıda mizah paylaşımına ve caps’e dönüştü.

2) Eşiyle kavga eden goril Kiyomasa’nın “overthink” anları sosyal medyayı güldürdü

Goril Kiyomasa, eşiyle kavga ettiği öne sürülen görüntülerin ardından tek başına dalgın şekilde oturduğu anlarla gündem oldu. Kullanıcılar, uzun süre düşünceli görünen Kiyomasa’nın görüntülerini “overthink saati”, “erkekler tartışmadan sonra böyle oluyor” gibi esprili yorumlarla paylaştı. Viral olan video, binlerce etkileşim alarak günün en çok konuşulan eğlenceli içerikleri arasında yer aldı.