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ABD'nin Teksas eyaletindeki Cedar Hollow çiftliğinden firar eden "Gracie" adındaki zürafa, yaklaşık 10 gündür her yerde aranıyor. New York Post'un aktardığı bilgilere göre, kayıp hayvanı bulup getiren kişiye çiftlik sahibi tarafından 5 bin dolar (yaklaşık 232 bin lira) ödül verilecek.

NBC News'e konuşan çiftlik yöneticisi Vick Jones, zürafanın tesisten kaçtığı bilgisini doğruladı.

Henüz 3-4 yaşlarında olan Gracie'nin, yüzlerce farklı hayvana ev sahipliği yapan bu çiftliğe geçtiğimiz Mayıs ayında getirildiği belirtildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, zürafayı bulmak için çiftlikten yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki bir bölgede operasyon düzenledi; fakat yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınamadı.

Real County bölgesindeki yerel yetkililer, kayıp zürafanın izine en son San Antonio şehrinin yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında kalan Leakey bölgesinin batı taraflarında rastlandığını bildirdi. Gracie'yi arama çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.