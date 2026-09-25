Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonda, açık cezaevinden 10 gün önce firar ettiği belirlenen R.Y. yakalandı.
14 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan R.Y'nin hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan R.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.