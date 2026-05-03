Hatay’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, hafif ticari araç içerisinde taşınan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı 2 organizatör tutuklanırken, araç sürücüsüne 100 bin TL idari para cezası kesildi.

10 göçmeni araca tıktılar: Sürücüye rekor ceza - Resim : 1

ANTAKYA-İSKENDERUN YOLUNDA DURDURULDU

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

2 Mayıs’ta Antakya-İskenderun yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, Türkiye’de geçerli oturma izni bulunmayan 10 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi.

10 göçmeni araca tıktılar: Sürücüye rekor ceza - Resim : 2

2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan yabancı uyruklu 2 organizatör gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SÜRÜCÜYE 100 BİN TL CEZA, ARAÇ TRAFİKTEN MEN

Araç sürücüsüne trafik kural ihlalleri nedeniyle 100 bin TL idari para cezası uygulanırken, kullanılan araç trafikten men edildi.

10 göçmeni araca tıktılar: Sürücüye rekor ceza - Resim : 3

GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandıEdirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandıGündem
3 kuralı birden ihlal etti: Araç trafikten men edildi3 kuralı birden ihlal etti: Araç trafikten men edildiGündem