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YENİÇAĞ – 10 Eylül Perşembe gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı resmen AK Parti'ye geçti. Fıçı'nın Erdoğan'ın yaptığı toplantıya katıldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'E NET MESAJ: GEREĞİNİ YAPARIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde CHP-YENİ Parti ve AK Parti üçgeninde ortaya atılan iddialar hakkında kapsamlı bir açıklama yaptı. Erdoğan'la görüşmesinin sadece 'Ankara' ile ilgili olduğunu söyleyen Yavaş, CHP-YENİ Parti çekişmesi hakkında net bir mesaj verdi.

SÖZCÜ PROGRAMCISI İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN TOM BARRACK ÖVGÜSÜ

Sözcü TV programcısı İsmail Küçükkaya, Orta Doğu ve Türkiye'de monarşi isteyen ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı övdü. Küçükkaya, "Ulus devletler 1919'dan bu yana refahın önünde bir engel" diyen Barrack için "Bizim şansımız" dedi.

EV SAHİBİ KİRACI KAVGASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma sonucu yaşanan olayda çok sayıda yaralı var. Bölgeye sevk edilen özel harekât polisleri olaya müdahale etti. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

MEHMET AKİF ERSOY UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ: “HATA” DEDİ

Hakkında uyuşturucu ve seks partileri düzenleme suçlamaların yer aldığı iddianame kapsamında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ilk kez hakim karşısında savunma yaptı. Uyuşturucu kullandığını ifade eden Ersoy 'hata yaptım' ifadelerini kullandı...

ÖZGÜR ÖZEL'E TAZMİNAT CEZASI: ERDOĞAN'A 800 BİN TL ÖDEYECEK

Yeni Parti lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki cümleleri sebebiyle toplam 800.000 TL manevi tazminat ödeyecek.

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA 2. DALGA OPERASYON: 9 GÖZALTI

Eski MİT müsteşarı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında 2. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

YENİÇAĞ EKONOMİ

SGK UZMANINDAN BES TAVSİYESİ: DEVLET KATKISINDA HAKEDİŞ SÜRESİNE DİKKAT

BES’te 2026 yılında devlet katkısı oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, BES’te kazancın yalnızca devlet katkısına değil, fon seçimi ve sistemde kalma süresine de bağlı olduğunu belirtti.

SGK UZMANI MEHMET AKİF CENKÇİ EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN NET RAKAM VERDİ

SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkçi, ocak ayında en düşük emekli maaşına gelecek zamma ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

TOKİ'DEN İSTANBUL'DA KİRALIK KONUTLAR 10 BİN LİRADAN BAŞLIYORTOK: BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasının detaylarını duyurdu. Dairelerin 3 yıllığına kiralanacağını belirten Kurum, başvuru şartlarını açıkladı.

MERKEZ BANKASI YILIN ALTINCI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası herkesin merakla beklediği yılın altıncı faiz kararını açıkladı. TCMB, yaptığı son dört toplantıda politika faiz kararını 37’de sabit tutmuştu.

YENİÇAĞ DÜNYA

TRUMP'TAN İRAN SAVAŞI İÇİN TARİH: "ARTIK DAHA FAZLA DAYANAMAZLAR"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü. Tahran'la aktif bir müzakere yürütmediklerini belirten Trump, savaşın temel amacının İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu söyledi.

İRAN BM GÜVENLİK KONSEYİ’NE SEVK EDİLDİ: GEREKÇE NÜKLEER ANLAŞMA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran'ı nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine uymamakla suçlayarak BM Güvenlik Konseyi'ne sevk etti. Karar, son 20 yılda bu yönde alınan ilk karar olurken, Tahran karara tepki gösterdi.

ATMOSFERDEKİ DEVASA DEĞİŞİM FELAKETLERİ TETİKLEYEBİLİR

Bilim insanlarının paylaştığı son verilere göre Ağustos 2026, küresel ölçekte tarihin hem en sıcak hem de en nemli ayı olarak kayıtlara geçti. Sıcaklık rekorunun açık ara kırıldığı dönemde, güçlenen El Nino etkisinin önümüzdeki aylarda yeni aşırı hava olaylarına yol açmasından endişe ediliyor.

YENİÇAĞ SPOR

SPORTİNG MAÇI SONRASI GALATASARAY'DAN UEFA HAMLESİ

Sporting CP deplasmanında 3-1 mağlup olan Galatasaray, karşılaşmanın hakem yönetimiyle ilgili harekete geçiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Norveçli hakem Espen Eskas'ı UEFA'ya şikayet edecek.

ALEX'İN FENERBAHÇE'DEKİ GÖZÜ KULAĞI ORTAYA ÇIKTI: 'KULÜP İÇİNDEKİ REFERANSIM OYDU'

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi serüvenini değerlendirdi. Brezilyalı futbol adamı, Kadıköy'de özellikle oynamak isteyeceği rakibi açıklarken Talisca'nın ayrılığıyla ilgili sözleri de dikkat çekti.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: TÜRK’E KEFEN BİÇMEK VEYA TÜRK’Ü TÜRK’E KIRDIRMAK!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, X paylaşımında “İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.” dedi.

Erdoğan, milli günler dışında yaptığı açıklamalarda ise ısrarla Malazgirt ve Çanakkale zaferlerine ortaklar çıkarıyor ve ardından Türk-Arap-Kürt ittifakından bahsediyor.

ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın , Türkiye’ye din esasına dayalı Osmanlı millet sistemini ve ılımlı monarşiyi tavsiye ettiğini ve buna hiçbir resmi cevap verilmediğini de biliyoruz.